Aracı kurumlar yıl sonu enflasyon ve faiz beklentilerini revize ediyor

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 arttı. Matriks Haber anketinde beklentiler, 2025 yılı şubat ayında TÜFE'nin aylık yüzde 3,00, yıllık bazda yüzde 31,51 artacağı yönünde gerçekleşmişti. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24,00 seviyesinde oluşmuştu.

Matriks Haber’in banka ve aracı kurumların araştırma raporlarından derlediği habere göre, enflasyon verisi beklentilere yakın açıklansa da banka ve aracı kurumların Orta Doğu’daki jeopolitik riskler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminleri ile faiz beklentilerini revize etmeye başladı.

Şimşek: Yükseliş geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, gıda fiyatlarında uzun dönem ortalamalarının oldukça üzerinde görülen artışların yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, mevcut görünümün enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin devam ettiğine işaret ettiğini vurguladı ve son iki ayda gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışların önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini beklediklerini kaydetti.

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle artış gösteren petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarının eşgüdüm içerisinde kullanılmaya devam edileceğini ifade etti.

Aracı kurumların enflasyon ve faiz beklentileri

Bazı kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 12 Mart tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin faiz beklentilerini revize ederek indirim beklentilerini sınırladı. Daha önce 100 baz puanlık indirim öngören bazı kurumların tahminlerini 50 baz puana çektikleri, bazı kurumların ise ilk toplantıda faiz indirimi yerine pas geçilebileceği yönünde görüş bildirdikleri görüldü.

Mart toplantısının pas geçileceği görüşünü açık şekilde paylaşan 4 kurum bulunuyor. Bunlar KuveytTürk Yatırım, OYAK Yatırım, Pusula Yatırım ve Şekerbank oldu.

Faiz indirimine ara verilebileceği ya da piyasadaki indirim ihtimalinin belirgin şekilde zayıfladığı yönünde değerlendirme yapan 7 kurum ise Alnus Yatırım, Şeker Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, Katılım Emeklilik ve Hayat, İş Yatırım, Gedik Yatırım ve BBVA Research oldu.

"İndirim adımları küçülecek" diyenler

İndirimlerin daha küçük adımlarla devam edebileceğini öngören 2 kurum ise Ahlatcı Yatırım ve İnfo Yatırım olarak sıralandı.

Jeopolitik risklerin devam edip etmeyeceği ve enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin para politikası kararları üzerinde belirleyici olacağı görüşünü vurgulayan kurumlar arasında Albaraka Türk, Akbank ve BBVA Research de yer aldı.

Yıl sonu enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin olarak ise bazı kurumların petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü riskler ve dezenflasyon sürecinin hızında yavaşlama ihtimali nedeniyle tahminlerini yukarı yönlü revize ettikleri görüldü. Bu kapsamda KuveytTürk Yatırım yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 24,1’e, politika faizi beklentisini ise yüzde 28’den yüzde 31’e yükseltirken; İş Yatırım yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24,5’ten yüzde 25,5’e, politika faizi beklentisini ise yüzde 30’dan yüzde 31’e güncelledi.

Bunun yanında Alnus Yatırım yıl sonu enflasyon beklentisinde yukarı yönlü revizyona gittiğini belirtirken; OYAK Yatırım yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24,8, Garanti BBVA Yatırım yüzde 25, Şeker Yatırım yüzde 23, Şekerbank yüzde 23,5 seviyesinde korudu. BBVA Research yıl sonu için yüzde 25 enflasyon tahminini korurken yukarı yönlü risklere dikkat çekti.