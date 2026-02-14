Aracı kurumların model portföy raporu açıklandı: Hangi hisseler öne çıkıyor?

Yatırımcıların yakından takip ettiği model portföyler üzerine yapılan son araştırma, piyasanın favori hisselerini ve sektörel eğilimlerini ortaya koydu. Neslihan Köroğlu’nun aktardığı verilere göre, aracı kurumların listelerinde en fazla yer verdiği ve getiri beklentisinin en yüksek olduğu şirketler belli oldu.

Kurumların ortak tercihi: Türk Hava Yolları

Araştırma sonuçlarına göre Türk Hava Yolları (THY), 22 farklı kurumun model portföyünde yer alarak listenin zirvesine yerleşti. THY için 12 aylık tahminlere dayanan medyan hedef fiyat 453,50 TL olarak hesaplanırken, hissenin %40,5 oranında bir medyan getiri potansiyeli taşıdığı öngörüldü.

THY'yi takip eden en popüler diğer hisseler ise şunlar oldu:

• Akbank: 20 kurumun listesinde (%34,6 ortalama getiri potansiyeli)

• Migros: 17 kurumun listesinde.

• BİM: 16 kurumun listesinde.

• Turkcell: 15 kurumun listesinde.

Listede ayrıca Koç Holding, Emlak Konut GYO, Yapı Kredi Bankası, Tüpraş, Coca-Cola ve MLP Sağlık gibi isimler dikkat çekerken; Garanti Bankası ve ASELSAN'ın da listeye yeni giriş yapan hisseler olduğu belirtildi.

Getiri potansiyelinde rekor Maçkolik'te

Rapor sayısından bağımsız olarak, sadece hisselerin sunabileceği öngörülen "getiri potansiyeline" bakıldığında ise listenin çehresi değişiyor. Köroğlu, bu kategoride Maçkolik hissesinin 74,51 TL medyan hedef fiyat ile %170,8 gibi oldukça yüksek bir potansiyelle ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Diğer yüksek potansiyelli hisseler şöyle sıralandı:

• Anadolu Sigorta: %118,9.

• Kocaer Çelik: %103.

• İş Finansal Kiralama: %100.

• Arçelik: %99.

Köroğlu, bu gruptaki yüksek potansiyel beklentilerinin genellikle sınırlı sayıda kurumun tahminine dayandığının altını çizdi.

Sektörel lider: Bankacılık

Model portföylerdeki sektörel yoğunlaşma incelendiğinde, bankacılık sektörünün hakimiyeti göze çarpıyor. Sektör, 7 hisse ve toplam 53 pozisyon ile listenin ilk sırasında yer alırken, onu 6 hisse ve 42 pozisyonla perakende, 8 hisse ve 32 pozisyonla holding sektörleri izledi.