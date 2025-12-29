Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının altıncı ve son enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.