Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

En çok ucuzlayan havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Aralık ayında en fazla fiyat artışı yüzde 11,38 ile taze balıkta yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 32,95 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; ilaçlar yüzde 10,06, dana eti yüzde 10, konserve edilmiş veya işlenmiş balık yüzde 8,35, patates yüzde 6,92 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; taze meyveler yüzde 5,30, seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar yüzde 4,83, erkek giyim yüzde 4,61, erkek ayakkabısı yüzde 4,38 olarak gerçekleşti.