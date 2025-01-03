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Aralık ayının zam şampiyonları belli oldu

Aralık 2024'te fiyatı en fazla artan ürün "yumurta", en çok düşen "hava yoluyla yolcu taşımacılığı" oldu.

Haber Merkezi
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Aralık ayının zam şampiyonları belli oldu
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Tüketici fiyatları bazında Aralık 2024'te en fazla fiyat artışı yüzde 12,17 ile yumurtada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,78 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yumurtadaki fiyat artışını yüzde 9,88 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 9,33 ile patates izledi.

Aralık 2024'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,33 ile taze balık, yüzde 7,84 ile margarin ve yüzde 7,62 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,78 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 5,66 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,5'er ile kadın ayakkabısı ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 3,82 ile erkek ayakkabısı takip etti.

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