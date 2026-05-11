Aramco CEO’sundan uyarı: Arz açığı mayıs ve haziran ayında daha da derinleşecek

Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece küresel piyasaların her hafta 100 milyon varil petrol kaybı yaşadığını söyledi.

Nasser, analistlerle yaptığı bir telekonferansta, arz açığının şirketler ve hükümetler tarafından depolardan karşılandığını ve küresel stokların tehlikeli derecede azaldığını söyledi.

Dünyanın yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmının Basra Körfezi'nde bulunduğunu ve bu nedenle açığı gidermeye yardımcı olamayacağını belirten Nasser, bu durumun arz açığını gidermeye yardımcı olamayacağını da sözlerine ekledi.

Açıklamalar, yükselen enerji fiyatlarının küresel büyümeyi aşağı çekebileceği riskinin derinleştiğini vurguluyor.

Orta Doğu'daki çatışma üçüncü ayına girmiş durumda. ABD ve İran, Hürmüz üzerinden akışları açmayı amaçlayan müzakereleri yeniden başlatma yönündeki son girişimlerini karşılıklı olarak reddetti.

İran veya ABD'nin boğaz çevresindeki ablukalarının çözümüne dair herhangi bir işaret görünmediği için petrol fiyatları yükseldi ve Pazartesi günü varil başına 100 doların üzerinde işlem gördü. Bu, savaşın başlarında görülen en yüksek seviyelerin hala altında.

Nasser, stokları azaltma yeteneğinin küresel piyasanın aslında ne kadar sıkı olduğunu gizlediğini belirterek, vadeli işlem piyasalarında işlem gören petrol fiyatları ile fiziksel varil fiyatları arasında bir kopukluk gördüğünü sözlerine ekledi.

"Arz açığı mayıs ve haziran ayında daha da derinleşecek"

Nasser, Orta Doğu dışındaki üretime yapılan yatırım eksikliğinin piyasaları böyle bir arz şokuna hazırlıksız bıraktığını söyledi.

Yetkili, arz açığının Mayıs ve Haziran aylarında daha da belirgin hale geleceğini ve krizin devam etmesi halinde petrol piyasalarının yeniden dengelenmesinin gelecek yıla kadar süreceğini uyardı.

Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net kârı, yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6,5 milyar dolar artarak yüzde 25 yükseldi.

Şirketin net kârı Ocak-Mart döneminde 32,5 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 26 milyar dolar net kâr açıklamıştı.