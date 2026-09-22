Arap tayları satışa çıktı: Ağa Fahri'ye 8 milyon 750 bin liralık rekor fiyat

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 15 safkan Arap elit tay için düzenlediği açık artırmada 13 tay yeni sahiplerini buldu. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ihalede toplam 51 milyon 600 bin liralık satış gerçekleşirken, en yüksek bedelle alıcı bulan tay 8 milyon 750 bin liraya satılan ‘Ağa Fahri’ oldu. Satışı gerçekleşmeyen 2 tayın ihalesi ise ertelendi.

13 tay yeni sahipleriyle buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM tarafından 2026 yılının ilk elit tay satışı Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 15 safkan Arap elit tayın açık artırmaya çıkarıldığı ihalede 13 tay için satış işlemi tamamlandı.

İhaleden toplam 51 milyon 600 bin lira gelir elde edilirken, satışa sunulan iki tay için alıcı çıkmadı. Bu tayların satışlarının, TİGEM'in diğer işletmelerine ait ihalelerle birlikte daha sonra gerçekleştirilmesi planlandı.

Satışın ardından değerlendirmelerde bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, sezonun ilk elit tay ihalesinden elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını belirtti.

Bülbül, TİGEM'in her yıl yaklaşık 450-500 tay yetiştirdiğini, bunlar arasından daha yüksek beklenti taşıyan yaklaşık 45 tayın elit tay olarak ayrılarak üç parti halinde işletmeler bazında satışa sunulduğunu söyledi. Sultansuyu İşletmesi'nden getirilen 15 taydan 13'ünün satıldığını belirten Bülbül, yaklaşık 50 milyon liraya ulaşan hasılat elde edildiğini ifade etti.

Sıradaki satış Karacabey tayları için

Elit tay satışlarının iki hafta aralıklarla devam edeceğini belirten Bülbül, bir sonraki ihalenin 6 Ekim'de Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bülbül, bu ihalede Karacabey İşletmesi tarafından yetiştirilen elit tayların satışa sunulacağını, 14 gün sonrasında düzenlenecek son elit tay ihalesiyle de yılın satış sezonunun tamamlanacağını söyledi.

TİGEM'in elit tay satışlarında her at için ayrı muhammen bedel belirlendiğini aktaran Bülbül, bu çalışmaların uzman bir komisyon tarafından yürütüldüğünü kaydetti. Belirlenen muhammen bedelin altında satış yapılmadığını ifade eden Bülbül, satış gerçekleşen taylarda muhammen bedelin açıklanmadığını, bunun rekabeti artırmak ve açık artırma yönteminin gereğini yerine getirmek amacıyla tercih edildiğini belirtti.

İhalenin zirvesinde Ağa Fahri yer aldı

İhalenin en yüksek bedelle satılan tayı ‘Ağa Fahri’ oldu. Safkan Arap tay, 8 milyon 750 bin liraya alıcı buldu.

Geçen yıl TİGEM'in gerçekleştirdiği satışlarda 10 milyon 500 bin liraya satılan ‘Hızlı Yasin’ ile rekor seviyeye ulaşıldığını hatırlatan Bülbül, bu yılki ihalede de benzer bir seviyeye ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Bülbül, ‘Ağa Fahri’nin 8 milyon 750 bin liraya satıldığını belirterek, yeni bir rekor kırılmamış olsa da satıştan elde edilen sonucun beklentileri karşıladığını ifade etti. İhale ortamındaki atmosferin satış fiyatları üzerinde etkili olabildiğini belirten Bülbül, genel olarak satıştan bekledikleri sonucu aldıklarını söyledi.