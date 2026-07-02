  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Arar Petrol'e üç ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi
Takip Et

Arar Petrol'e üç ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi

Arar Petrol AŞ'ye, Hatay ile Adana, Osmaniye, Hatay'ı kapsayan üç ayrı sahada beş yıl süreyle geçerli petrol arama ruhsatı verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arar Petrol'e üç ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol AŞ'nin başvuruları değerlendirilerek şirkete üç ayrı kara sahasında beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kararlar kapsamında, Hatay'da 25 bin 550 ve 62 bin 336 hektar yüzölçümüne sahip iki saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık sahaya petrol arama ruhsatı verildi.

Elon Musk’ın finansal uygulaması X Money kullanıma açıldıElon Musk’ın finansal uygulaması X Money kullanıma açıldıŞirket Haberleri
Benzine zam geldi: İşte 2 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi: İşte 2 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Altında toparlanma sinyali: İşte 2 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında toparlanma sinyali: İşte 2 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 