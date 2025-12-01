  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Aras Kargo'dan siber saldırı açıklaması
Takip Et

Aras Kargo'dan siber saldırı açıklaması

Aras Kargo, 30 Kasım itibari ile başlayan siber saldırı nedeniyle Türkiye genelinde kargo kabulü ve teslimatını geçici olarak durdurmuştu. Şirket  1 Aralık 2025 saat 17.30 itibarıyla şubelerde kargo kabul ve teslim işlemlerinin yeniden başladığını açıkladı. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aras Kargo'dan siber saldırı açıklaması
Takip Et

Aras Kargo, 30 Kasım itibari ile şirket altyapısını hedef alan siber saldırı nedeniyle Türkiye genelinde ciddi hizmet kesintileri yaşadı.

Şirket tarafından paylaşılan resmi duyuruda, sunucularda meydana gelen sistemsel sorunu çözmek için tüm ekiplerin 7/24 çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Bugün itibarıyla şubelerimiz sınırlı hizmet verecektir, kargo teslimi ve kabulü yapılamamaktadır." denildi.

Aras Kargo, hem internet sitesi hem de mobil uygulamaya erişiminin tamamen durmasına neden olan sorunun sunuculara yönelik siber güvenlik saldırısından kaynaklandığını duyurdu.

Sistemler yeniden açıldı

Yapılan bilgilendirmede kargo takip sisteminin 1 Aralık 2025 saat 17.30 itibarıyla yeniden çalışmaya başladı açıklandı. Şirket açıklamasında veri akışının henüz tam olarak güncellenmediği için zaman zaman takip ekranlarında gecikme veya geçici donmaların olabileceği uyarısı yapıldı. 

"Dağıtımlar başladı, gecikmeler olabilir"

Dağıtım operasyonlarının yeniden devreye alındığı ifade edilirken, geçiş süreci boyunca teslimatlarda kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Aras Kargo'dan siber saldırı açıklaması - Resim : 1

 

Ekonomi
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon
Bakan Şimşek: BAE ile ortaklığımızın yeni bir ivme kazanacağına inanıyoruz
BAE ile ortaklığımızın yeni bir ivme kazanacağına inanıyoruz
Asgari ücret komisyonu toplanma sorunu aşılıyor
SON DAKİKA...
ASO/Seyit Ardıç: Sanayi büyümesi tabana yayılmıyor
Sanayi büyümesi tabana yayılmıyor
Yunanistan'da çiftçiler Atina-Selanik yolunu trafiğe kapattı
Yunanistan'da çiftçiler Atina-Selanik yolunu trafiğe kapattı
Bloomberg analizi: Ekonomik yavaşlama TCMB'ye faiz indirim alanı açıyor
Ekonomik yavaşlama TCMB'ye faiz indirim alanı açıyor