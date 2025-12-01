Aras Kargo'dan siber saldırı açıklaması

Aras Kargo, 30 Kasım itibari ile şirket altyapısını hedef alan siber saldırı nedeniyle Türkiye genelinde ciddi hizmet kesintileri yaşadı.

Şirket tarafından paylaşılan resmi duyuruda, sunucularda meydana gelen sistemsel sorunu çözmek için tüm ekiplerin 7/24 çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Bugün itibarıyla şubelerimiz sınırlı hizmet verecektir, kargo teslimi ve kabulü yapılamamaktadır." denildi.

Aras Kargo, hem internet sitesi hem de mobil uygulamaya erişiminin tamamen durmasına neden olan sorunun sunuculara yönelik siber güvenlik saldırısından kaynaklandığını duyurdu.

Sistemler yeniden açıldı

Yapılan bilgilendirmede kargo takip sisteminin 1 Aralık 2025 saat 17.30 itibarıyla yeniden çalışmaya başladı açıklandı. Şirket açıklamasında veri akışının henüz tam olarak güncellenmediği için zaman zaman takip ekranlarında gecikme veya geçici donmaların olabileceği uyarısı yapıldı.

"Dağıtımlar başladı, gecikmeler olabilir"

Dağıtım operasyonlarının yeniden devreye alındığı ifade edilirken, geçiş süreci boyunca teslimatlarda kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.