Araştırma, geliştirme, tasarım faaliyetlerine yönelik beyannamelerde düzenleme

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilgili araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerine ilişkin kanunda yer alan yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 5 milyon lira ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde 3 ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100 milyon lira şeklinde uygulanacak.

İlgili teknoloji geliştirme bölgeleri kanununda yer alan yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 5 milyon lira ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde 3 ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı da 100 milyon lira olacak.

Karar 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Öte yandan 7480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın 1 Şubat 2026'da Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar da yayımlandı.