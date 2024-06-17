Araştırma sonuçlarına göre hibrit çalışanlar ofis çalışanları kadar üretken

İşverenler hibrit çalışmanın çalışanların üretkenliğini ve işbirliğini azaltacağından endişe ederken yapılan bir araştırma endişeleri boşa çıkardı.

İş tatminini artırdı

İngiltere merkezli akademik dergi Nature'da yayınlanan bir araştırmaya göre hibrit çalışmanın iş tatminini artırdığı ortaya çıktı. Araştırma sonuçları üretkenlik kaygılarının göz ardı edilebilir olduğunu ve hibrit çalışmanın gerçekten de işçiler için ideal ortam olabileceğini öne sürüyor.

Hibrit çalışmanın savunucuları, bunun daha iyi bir iş-yaşam dengesi elde etmelerine yardımcı olduğunu ve daha ilgi çekici olduğunu söylüyor. Araştırmalar bunun aynı zamanda kadınların işgücüne katılımını da artırdığını gösteriyor.

1600'den fazla çalışan iki gruba ayrıldı

Çalışma, Çinli bir seyahat acentesi olan Trip.com'un 1600'den fazla çalışanını iki gruba ayırdı ve onları iki yıl boyunca takip etti. Bir grup haftanın beş günü ofisten çalışırken, diğeri üç gününü ofiste, iki gününü de evde geçirdi.

Hibrit çalışanlar iş tatmininin arttığını gösterdi. Bu çalışanların işten ayrılma oranı da üçte bir oranında azaldı. Bu etki özellikle yönetici olmayan çalışanlar, kadınlar ve işe gidiş gelişleri uzun olanlar üzerinde belirgin oldu.

İşten ayrılma oranlarını azaldı

Araştırmanın sonuçlarına göre hibrit çalışmada herhangi bir olumsuzluk olmadı. Araştırma, hibrit çalışmanın çalışanların performansı veya üretkenliği üzerinde ölçülebilir bir etkisinin olmadığını ortaya çıkardı. Yöneticiler de çalışmaya katıldıktan sonra bunu daha fazla desteklediler.

Araştırma sonucunda hibrit çalışmanın, bireyin yıllık maaşının yaklaşık yüzde 50'sine mâl olduğu tahmin edilen işten ayrılma oranlarını azaltarak şirketlerin kârlarını artırabileceği sonucuna varıldı.