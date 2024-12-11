Araştırma: Tüketici bütçesi elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışa hazır değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 7 Kasım tarihli kararıyla güncellenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerinin yürürlüğe girmesine sayılı günler kaldı. Öte yandan Türkiye’de yürütülen bir araştırma, 10 kişiden 7’sinin elektrik faturasında yüzde 10’luk artışı kaldıramayacağını gösterdi.

Enerji maliyetleri ticarethane ve sanayide bütçeleri zorlayacak

Enerji maliyetlerini tüketim miktarına göre düzenlemeyi öngören Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerindeki güncelleme, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 7 Kasım 2024'te duyuruldu. Şubat ayından itibaren mesken aboneleri için yıllık 5 bin kilovat/saat, ticarethane ve sanayi aboneleri için 15 bin kilovat/saat olarak uygulanmaya başlayacak yeni limitlere sayılı günler kala, bütçeleri zorlayan enerji maliyetlerine hazır olunmadığına işaret eden veriler yeniden gündeme geldi. Danışmanlık şirketi EY tarafından Türkiye’de yürütülen bir araştırmaya göre 10 kişiden 7’si, elektrik faturasında yüzde 10’luk artışı dahi bütçe anlamında kaldıramayacağını söyledi.

“Küçük ve orta ölçekli işletmeler şimdiden kara kara düşünüyor”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Enerji Danışmanı Fetih Evren Şahin, “Özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Takipteki KOBİ kredilerinin 80 milyar TL eşiğini aştığı bir dönemde güncellenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri, enerji maliyetlerini doğru yönetmeyi kaçınılmaz bir iş zorunluluğuna dönüştürüyor” dedi.

Kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talep ediliyor

Aynı araştırmada, tüketicilerin yüzde 77’sinin elektrik tedarikçilerinden düşük maliyetli enerji seçeneklerini sunmasını beklediği, 10 kişiden yedisinin (yüzde 67) kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talep ettiği de görüldü.

İşletmelerin elektrik ve enerji maliyetlerinin sektöre ve iş pratiklerine göre değiştiğini dile getiren Fetih Evren Şahin, “Tüketicilerin kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talebi, bir bakıma enerji danışmanlığına duyulan ihtiyacı da yansıtıyor. Son tarifelerle 100 bin TL ve üzeri enerji faturası ödeyecek olan işletmeler, bu maliyetleri kontrol etmenin, tasarrufu artırmanın öneminin farkına günden güne varıyor” dedi.

“Ek enerji maliyetleri yatırımları azaltacak”

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişim güçlükleri ve maliyetleri arttıkça yatırımlarını azaltma eğiliminde olduğunu söyleyen Fetih Evren Şahin, “Tekstil, plastik, otelcilik, AVM, iş merkezleri gibi sektörler, kendi ölçeklerinde en çok enerji faturası ödeyen işletmeler arasında sıralanıyor. Bu şirketler de çoğunlukla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Manisa gibi sanayi yoğun bölgelerde hizmet veriyor” dedi.

“Tüketici enerjiye fazladan ödeme yapmaya hazır değil”

Şahin, “Hangi ölçek ve sektörde olursa olsun, özellikle de yüksek tüketime sahip abonelerin enerjiye fazladan ödeme yapmaya hazır olmadığını görüyoruz” dedi.