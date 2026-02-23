ARC, multimodalde Avrupa’da büyüyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Depolama ve lojistik sektöründe entegre hizmet anlayışıyla büyümeyi sürdüren ARC Grup, multimodal taşımacılığa yaptığı yatırımlarla operasyonel gücünü artırıyor. ARC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, toplam iş hacminde karayolunun yüzde 70, denizyolunun ise yüzde 25 pay aldığını belirterek, son dönemde deniz, hava, kara ve demiryolunu kapsayan multimodal çözümlere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Acil ve değerli yük taşımalarında handcarry hizmeti sunduklarını dile getiren Arabacı, “Avrupa’ya 24 saat, dünyanın diğer noktalarına ise 48 saat içinde teslimat gerçekleştirebiliyoruz” dedi. Türkiye-Avrupa hattında kapıdan kapıya taşımacılıkta kullanılan minivan filosunu güçlendirdiklerini belirten Arabacı, 3,5 ton kapasiteli araçların yanı sıra 7,5 tonluk araçlarla taşıma kapasitesini artırdıklarını kaydetti. Son 5 yıldır düzenli olarak ortalama yüzde 15 büyüme sağladıklarını vurgulayan Arabacı, müşteri portföyünün yüzde 40’ını otomotiv, yüzde 10’unu gıda, yüzde 10’unu makine sanayinin oluşturduğunu, profil, alüminyum ve kimya sektörlerinde de iş hacminin arttığını söyledi.

Avrupa’da depo ve araç yatırımıyla güçleniyor

Avrupa operasyonlarına yönelik yatırımları artırdıklarını belirten Fahrettin Arabacı, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Slovakya hatlarında organizasyonu genişlettiklerini ifade etti. Türk mallarının Avrupa içi dağıtımında kabotaj sorununu minimize etmek amacıyla Avrupa merkezli yapılanmaya gittiklerini aktaran Arabacı, Çekya’da kurdukları ARCLOG Europe ile araç ve depo yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bulgaristan’daki şirketleriyle birlikte Avrupa’da toplam 20 araçla faaliyet gösterdiklerini kaydeden Arabacı, Avrupa içi taşımacılıkta araç sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yurtiçinde İstanbul’da ikinci şube ile Edirne şubesini devreye aldıklarını belirten Arabacı, İstanbul Çerkezköy’de 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik depo ve lojistik garaj yatırımı yaptıklarını, burada gümrüklenen ihracat yüklerinin doğrudan Kapıkule’ye sevk edildiğini aktardı. Bursa’da 12 dönüm alana sahip garaj ve 10 bin metrekarelik depo alanıyla operasyonun önemli bir bölümünü yönettiklerini belirten Arabacı, grup bünyesinde 700 kişilik istihdam sağladıklarını ifade etti.

Yeşil Lojistik Belgesi ile rekabet avantajı

Avrupa taşımacılık pazarında karbon emisyonu kriterlerinin belirleyici hale geldiğine dikkat çeken Fahrettin Arabacı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Lojistik Belgesi’ni almaya hak kazanan sayılı firmalar arasında yer aldıklarını belirtti. Filonun tamamının Euro 6 normunda araçlardan oluştuğunu ifade eden Arabacı, sürdürülebilirlik odaklı yatırımların süreceğini kaydetti. Yeşil Lojistik Belgesi sayesinde hem teşviklerden yararlanma imkânı elde ettiklerini hem de global şirketlerin ihalelerinde rekabet avantajı sağladıklarını belirten Arabacı, kurulması planlanan hatıra ormanıyla da sürdürülebilir geleceğe katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.