Arçelik, 400 milyon dolar borçlandı

Arçelik yüzde 8.5 getiri ile beş yıl vadede 400 milyon dolar borçlandı. Bankacılık kaynaklarına dayandırılan ve LSEG servislerinden IFR'da yayımlanan habere göre, yüzde 8.5 kupon ödeyen 25 Eylül 2028 vadeli tahvil ihracı dün tamamlandı.

İhraca 840 milyon doların üzerinde talep gelirken, yüzde 8.75 olarak açıklanan tahvilin getirisi son olarak yüzde 8.5'e kadar geriledi.

İhracı BNP Paribas, Citi, HSBC ve JP Morgan yönetti.