  Arçelik'ten Tayland'daki buzdolabı üretimini durdurma kararı 
Arçelik'ten Tayland'daki buzdolabı üretimini durdurma kararı 

Arçelik, 1 Aralık 2025 itibarıyla üretimin tamamen sonlandırılacağını ve bu kapasitenin Arçelik'in diğer üretim tesislerine kaydırılacağını açıkladı.

Yönetim, bu kapanışın toplam üretim hacmi ve satışlar üzerinde öngörülmeyen bir olumsuz etki yaratmasının beklenmediğini belirtti. Kapanış nedeni ile Rayong tesisinde çalışan 411 kişinin de iş akitlerinin  feshedileceği belirtildi.

Arçelik Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada küresel verimlilik ve optimizasyon stratejisi kapsamında Tayland'ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisinde faaliyetleri durdurma kararı aldığını duyurdu.

İşten çıkarmaların maliyeti 3 milyon dolar

Arçelik, işine son verilen personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olacağını bildirdi.

Şirket, operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen bu adımın küresel faaliyet yapısının yeniden düzenlenmesi sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Arçelik'in KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır."

