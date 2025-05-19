Arı kovanlarında verim yüzde 50 azaldı

VEYSEL AĞDAR

Karadeniz ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan zirai don, yalnızca meyve-sebze üreticilerini değil arıcıları da olumsuz etkiledi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, don olayının çiçeklenme döneminde gerçekleştiğini ve bu nedenle arıların yeterli nektar ve polene ulaşamadığını söyledi. Zirai donun etkilediği bölgelerde arıcıların ciddi kayıplar yaşadığını vurgulayan Şahin, “Sadece meyve üreticisi değil, biz de mağduruz. Bazı üreticilerimiz kovan başına verimin yarı yarıya düştüğünü bildiriyor. Bu da sezon sonu bal üretiminde düşüş, fiyatlarda artış demek.” diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye genelinde üretilen 95 bin 492 ton balın 31 bin 777 tonunun zirai dondan etkilenen illerdeki arıcılar tarafından üretildiğini kaydeden Şahin, “Özellikle İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz ve yüksek yaylalarda bu etki yoğun hissedildi. Pek çok bölgede verim kaybı yüzde 40 ila 50 arasında.” ifadelerini kullandı.

“Arıcılık afet kapsamına alınmadı”

Zirai dondan etkilenen birçok bitkisel üretim dalı için Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatılırken, arıcılığın afet kapsamına alınmadığını belirten Şahin, arıcıların destek dışı kaldığını söyledi. Zirai don dışında, üreticilerin en büyük sıkıntılarından biri de artan girdi maliyetleri olduğunun altını çizen Şahin, “Tarımda mazot, yem, gübre gibi kalemlerde sağlanan destekler arıcılığa da tanınmalı. Şeker, mazot, ambalaj ve arı ilaçlarında yaşanan fiyat artışları üreticiyi zorluyor. Arıcılık stratejik bir alandır. Sadece bal üretimi değil, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği için de arılar gereklidir. Arı yetiştiricileri göçebedir. Arıların yeterli besini alması için çiçeklenme döneminde il il gezerler. Yılda yaklaşık 20 bin kilometre yol kat eder. Çiftçiye mazot desteği veriliyor. Bize verilmiyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özel bir destek paketi açıklaması şart.” dedi.

"Kovan enflasyonu var verim düşüyor"

TAB Başkanı Ziya Şahin, arıcıların yaşadığı bir diğer sorunun ise son yıllarda artan kovan sayılarının olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de yaklaşık 100 bin aile arıcılık yapmakta. Kovan sayısı ise 9 milyon. 2000’li yılların başında bu sayı 3,5 milyondu. Son 20 yılda 3 katına çıktı. Kovan sayısı artıyor ama verimlilik düşüyor. 2003 yılında kovan başına verimlilik 22-25 kilo iken şimdi 16-17 kilo. Kovan sayımızı değil üretim alanlarını meralarımızı artırmalıyız” diye konuştu.