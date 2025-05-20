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Arıcılara 2024’te destek ödemesi tutarı 984,6 milyon lirayı buldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Arıcılara 2024’te destek ödemesi tutarı 984,6 milyon lirayı buldu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arıcılara verilen destek tutarlarını açıkladı. 

Bakan Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.

 "Hem üretim kapasitesi hem de arıcıların gelirini artırıyoruz"

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız" ifadelerini kullandı. 

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