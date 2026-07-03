Arıcılıkta mobil üretim hamlesi

ERAY ŞEN / ADANA

Adana’nın Ceyhan ilçesinde üretime başlayan girişimciler, 240 kovanın bulunduğu, kamera ve internet bağlantısıyla donatılmış tır dorsesinde bal üretiyor. Üretim süreci internet üzerinden 7/24 canlı izlenebiliyor.

Emekli bankacı Hakan Gönen, işletmeci Ergün Güvenç, makine teknisyeni Orhan Güvenç ve emekli gazeteci Alaattin Güvenç ortaklığında kurulan girişim, Maki Bee markasıyla faaliyet gösterecek. Arıcılık eğitimi ve gerekli yasal süreçleri tamamlayan ortaklar, doğal bal üretiminde şeffaflığı esas alan bir sistem kurdu. Boş bir TIR dorsesini üretim tesisine dönüştürdüklerini belirten Ergün Güvenç, Türkiye’de yaygın kullanılan 10 çıtalı kovanlar yerine, alanı daha verimli kullanmak amacıyla 25 çıtalı kovanlar geliştirdiklerini söyledi. İlk etapta Ceyhan'da arıların gelişimini sağladıklarını belirten Güvenç, daha sonra Mersin Eğriçayır, Konya Akşehir ve Muğla’ya geçerek bal üretimini sürdüreceklerini kaydetti. Hareket kabiliyetine sahip sistem sayesinde çiçeklerin bulunduğu bölgelere hızlı ve düşük maliyetle ulaşabildiklerini vurgulayan Güvenç, gelecek dönemde bal, polen ve propolis gibi arı ürünlerinin destekleyici amaçla kullanıldığı apiterapi evlerine yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti.