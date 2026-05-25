Arıkan: 10 emekli bir araya gelip ancak bir hisse alabiliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı öncesinde Ankara’da kurban pazarında besicileri ziyaret etti. Türkiye’nin farklı illerinden başkente gelen besicilerin sorunlarını dinleyen Arıkan, artan maliyetler, ithalat politikaları ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle hem üreticinin hem de vatandaşın büyük bir çıkmazın içine sürüklendiğini söyledi.

“Maliyetler arttı, önümüzdeki sene besici bulamayabilirsiniz”

Kurban pazarında yıl boyunca yetiştirdikleri hayvanlara alıcı bulmayı bekleyen besiciler, artan maliyetler ve ithalat politikaları nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Televizyonlarda ülkenin toz pembe gösterildiğini ancak domatesin fiyatının 150 lira olduğunu ifade eden besiciler, çamur içerisinde çalıştıklarını anlattı. Çadır maliyetlerinin 250 bin liraya, geçen yıl 30 bin lira olan nakliye masraflarının ise 70 bin liraya yükseldiğini aktaran besiciler, yem fiyatlarının çuval başına 300 liradan bin liraya, samanın ise 12 bin lira seviyesine çıktığını, hayvanlarını zararına sattıklarını söylediler.

Hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini belirten bir üretici, “Bu son yılımız, kurtarmıyor, zarar ediyoruz. Önümüzdeki sene burada besici bulamayabilirsiniz” dedi.

“10 emekli bir araya gelip ancak bir büyükbaş hissesine ortak olabiliyor”

Üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra açıklamalarda bulunan Mahmut Arıkan, Türkiye'deki ekonomik krizin hangi boyuta geldiğini görmek isteyenlerin kurban pazarlarına gelmesi gerektiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde bir emekli ikramiyesiyle rahatlıkla büyükbaş hayvan hissesine girilebilirken, bugün 10 emeklinin bir araya gelerek ancak bir büyükbaş hissesine ortak olabildiğini anlatan Arıkan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Ekonomi yönetimine “sahayı görün” çağrısı

Kurban pazarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaklaşık 9 kilometre, TBMM'ye ise 17-18 kilometre mesafede olduğunu hatırlatan Mahmut Arıkan, “Ülkenin ekonomisini yönettiğini iddia edenler, geleceğimizle alakalı tahminlerde bulunup sürekli rapor yayınlayanlar bir zahmet gelsinler, sadece 9 kilometrelik mesafede burayı bir görsünler” dedi.

Arıkan, yetkililerin pazardaki tabloyu ve insanların çektiklerini görmeleri halinde, masa başında rapor yayınlarken daha insaflı ve vicdanlı hareket edeceklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı, “Hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın feryadının artık duyulması, gereken desteğin sağlanması gerekiyor” diyerek, ithalat yapan firmalara sağlanan kolaylıkların en kısa zamanda yerli üreticilere de sağlanm