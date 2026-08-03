Arıkan Gayrimenkul, 22 yılda Türkiye'de ve yurt dışında 3 milyon m² proje geliştirdi

BARIŞ SEDEF

Gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine 2004 yılında başlayan Arıkan Proje Geliştirme, bugün gayrimenkul sektöründeki öncü firmalardan biri konumuna geldi. Alışveriş merkezi yatırımlarından ofis projelerine, nitelikli konut yatırımlarından müstakil villa projelerine kadar geniş bir yelpazede bugüne kadar üç milyon metrekarenin üzerinde nitelikli proje geliştiren firma, bunun karşılığında 2 milyar dolardan fazla ekonomik katma değer ortaya koydu. Arıkan Proje Geliştirme’nin son projesi, dünyanın önde gelen otel gruplarından Minor Hotels ile birlikte yürüttükleri, lüks otel markası Anantara ile Anantara Retreat Çeşme oldu. Projenin 2030 yılında bitmesi ve 2 milyar liralık bir değer yaratması hedefleniyor.

Bu yıl en önemli konumuz Anatara olacak

İzmir’in Çeşme ilçesinde hayata geçirilecek Anantara Retreat Çeşme projesinin bu yılın en önemli konusu olduğunu kaydeden Arıkan Proje Geliştirme A.Ş Proje Geliştirme ve Hukuk Danışmanı Habip Arıkan, “Anantara Türkiye pazarına bizimle girdi. Hayata geçireceğimiz projenin 2030’a kadar toplam yatırım maliyetinin 2 milyar TL olacağını öngörüyoruz. Hem Çeşme hem de İzmir bölgesinde projemiz doğrudan ve dolaylı istihdama önemli katkılar sağlayacak. Bu yılın ekim ayında projemizde ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Birçok ziyaretçinin otellerde deniz kum ve güneşin yanı sanatsal ve sağlık faaliyetleri gibi konulara da yöneldiğini dile getiren Arıkan, “Tam da bu noktada Castello Fontana’nın, doğal ve kültürel değerleri bütüncül bir turizm anlayışıyla sunması ziyaretçilerin bu talebini karşılayacak bir ekosistem sunuyor. Ziyaretçiler deniz, kum ve güneşin yanı sıra ziyaret ettikleri yerlerde ‘akılda ne kaldı?’ konusuna odaklanmaya başladı. Biz je yeni projelerimizde bu hususu oldukça önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışında yeni projelere kapı aralanabilir

Globalde farklı isimlerde 600’den fazla otele sahip olan Minor Hotels ile Anantara Retreat Çeşme özelinde güzel bir sinerji yakaladıklarını kaydeden Habip Arıkan, “Minor Hotels ile yurt dışında yeni otel projeleri konusunda farklı iş birliklerine kapı açmak istiyoruz. Bu hususta Anantara Retreat Çeşme bizim için önemli bir proje” ifadelerini kullandı. Yurt dışı projelerinin hizmet ihracatı açısından da önem taşıdığını kaydeden Arıkan, “Ülkemizin proje ve müteahhitlik alanında globaldeki etkinliği her geçen gün artıyor. Biz de ülkemizin bu alandaki etkinliğini artırma hususunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan Proje Geliştirme A.Ş Proje Geliştirme ve Hukuk Danışmanı Habip Arıkan, son 10 yılda yurt dışı yatırımlarla öne çıktıklarına dikkat çekerek, Montenegro’da dünyanın önde gelen bir otel markasıyla ilerlediklerine vurgu yaptı. Buradaki projenin devam ettiğini kaydeden Arıkan, “Montenegro bizim çok önemsediğimiz bir coğrafya ve burada çok hızlı gelişen bir pazar. Burada 144 odalı bir otel yatırımımız var, ayrıca 212 tane rezidans dairemiz var. Önünde kendi plajımızın olduğu ve 15 bin metrekare otopark alanına sahip karma bir turizm alanı yatırımı gerçekleştirdik. Bölgede rezidans satışlarımız devam ediyor. Bizim Montenegro’ya yatırım yapmamızla birlikte birçok Türk firması da buraya yatırım yapma konusunda girişimlerde bulundu” diye konuştu. Arıkan, buradaki yatırımın 250 milyon Euro seviyesinde olduğunu ifade etti.

Niş ve katma değer yüksek projelere odaklanıyor

İstanbul’da Toskana Vadisi ve Park Village gibi projeleri hayata geçirdiklerine vurgu yapan Arıkan, metrekareleri doldurmaktan öte nitelikli, niş ve katma değeri yüksek projelere odaklandıklarını söyledi. Çoğu zaman verilen imar durumlarını bile kullanamadıklarının altını çizen Arıkan, “Katma değeri yüksek projelerle öne çıkıyoruz. Birbirinden farklı konseptlerde projeler geliştiriyoruz. Bazı projelerimizde bize sunulan imar durumlarını bile kullanamıyoruz. Yaşam mahallerinde tamamen kullanıcıların taleplerini göz önüne alarak ilerliyoruz. Geliştirmiş olduğumuz projelerde başarımızı Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması’nda dört kategoride büyük ödül kazanarak kanıtladık” açıklamalarında bulundu. Hayata geçirdikleri projelerde doluluk yüzdelerini önemsediklerine dikkat çeken Arıkan, “Biz konuya dayalı bir model gözüyle bakıyoruz. Projenin gerçek değeri ise yaşam başladıktan sonra ortaya çıkıyor. Talep gören bir proje yaptığınızda satış rakamlarınızın belki 2 belki de 3 katına varan bir yapıyla ilerliyorsunuz” dedi.

Yabancıların konut alımlarına ilgisinin artması bekleniyor

Arıkan, bugüne kadar devreye aldıkları projelerin ekonomik değer bakımından 2 milyar dolara yaklaştığını, metrekare olarak da 3 milyon metrekarenin üzerine çıktığını kaydetti. Türkiye’nin bölgesinde güvenli liman olarak öne çıkmasının bazı projelerde yabancı ilgisini artırdığını kaydeden Arıkan, “Türkiye’ye gelen yatırımcıların taleplerine göre konut inşaları yapıldığını görüyoruz. Özellikle Türkiye’yi bu bağlamda öne çıkaran gerek güvenli liman algısı gerekse yabancı yatırımcıya sağladığı kolaylık olsun kısa ve orta vadedeki alımlara olumlu yönde yansıyacaktır” ifadelerini kullandı. Standart projelerin yanı sıra nitelikli projeler konusunda arazi çalışmalarının projeye göre şekillendiğinin altını çizen Habip Arıkan, “Yapmış olduğumuz projeler yıllara yayıldığı için bilançolarımıza yansıması da zaman alabiliyor. Projenin başlangıcı ve bitişi de bu hususta önem taşıyor” dedi.