Arjantin, Antep fıstığında küresel piyasalara büyük hamle yapıyor

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Küresel kuruyemiş pazarında Antep fıstığı talebi hızla yükselirken, Arjantin üretimde ciddi bir atılım başlattı. Son beş yılda fıstık bahçesi alanlarını beş kat genişleten ülke, San Juan bölgesindeki uygun iklim ve toprak koşullarını değerlendiriyor. Bu hamle, Arjantin’in küresel tedarik zincirinde daha etkin bir oyuncu olmasını sağlayacak. Yerel üreticiler ve yatırımcılar, bu girişimi “yeşil altın” olarak tanımlıyor. Ülke, planlanan üretim artışıyla 2027 itibarıyla dünya pazarına önemli miktarda Antep fıstığı arz etmeyi amaçlıyor. Araştırmalar, Arjantin’de Antep fıstığı yetiştirilebilecek çok daha geniş alanların bulunduğunu gösteriyor; bu da ülkenin üretim kapasitesini önümüzdeki yıllarda artırma potansiyelini doğruluyor.

Uzmanlar, Arjantin’in bu stratejik yatırımı sayesinde global arzın çeşitleneceğini ve fiyat dalgalanmalarının daha dengeli olabileceğini belirtiyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’daki çikolata ve tatlı üreticileri için Arjantin, alternatif ve güvenilir bir tedarik kaynağı olarak öne çıkıyor. Küresel talepteki bu artış, Arjantin’in üretim kapasitesini genişletme hamlesiyle birleştiğinde, ülkenin Antep fıstığı sektöründe uzun vadeli bir büyüme trendi yakalayabileceğini ortaya koyuyor.

Türkiye katma değerle öne çıkabilir

Arjantin’in Antep fıstığı üretimindeki artış, Türkiye için hem uyarı hem fırsat niteliğinde. Türkiye’nin global pazarda rekabetini sürdürmesi için öncelikle ham fıstığı ihraç etmek yerine işlenmiş ve markalı ürünlerle katma değer yaratması gerekiyor. Özellikle fıstıklı çikolata, ezme ve atıştırmalık ürünlerde markalaşma ve uluslararası tanıtım yatırımları büyük önem taşıyor. Aynı zamanda sürdürülebilir üretim teknikleri ve verimlilik artışı kritik. Kuraklık ve iklim değişikliği riski, üretimi etkileyebileceği için su ve toprak yönetimi, modern tarım yöntemleri ve karbon ayak izini düşüren üretim modelleri uygulanmalı. Türkiye’nin AR-GE yatırımlarını artırarak fonksiyonel, protein veya omega zengin kuruyemiş ürünleri geliştirmesi, küresel trendlere uyum sağlamasını kolaylaştıracak. Öte yandan, lojistik altyapı ve ihracat ağlarının güçlendirilmesi, Türkiye’nin Arjantin’in artan üretimine karşı rekabet avantajını korumasına yardımcı olacak. Bu adımlar, Türkiye’nin Antep fıstığı ve kuruyemişte dünya liderliğini sürdürmesini sağlayabilir.