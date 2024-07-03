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Armağan Çağlayan'ın enflasyon sorusuna Mahfi Eğilmez'den yanıt

Youtube yayıncısı Armağan Çağlayan, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekonomistlere "Hocalarıma bir sorum var" diyerek uygulanan ekonomi programını sordu. Mahfi Eğilmez de Çağlayan'a cevap verdi.

Haber Merkezi
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Armağan Çağlayan'ın enflasyon sorusuna Mahfi Eğilmez'den yanıt
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Gözler bir süredir 3 Temmuz'daydı. Enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyordu. Verilerin açıklanmasının ardından ekonomistler de değerlendirmede bulunurken pek çok kesimden de yorum geldi.

Youtube'da yaptığı yayınlarla kariyerine devam eden Armağan Çağlayan da enflasyon verileri üzerine ekonomistlere soru sordu.

Çağlayan, sosyal medya hesabı X'ten, "Hocalarıma bir sorum var" diyerek uygulanan ekonomi programını sordu.

Çağlayan, aralarında Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Mahfi Eğilmez'in de yer aldığı birçok ekonomisti etiketleyerek şu soruyu sordu: "Hocalarıma bir sorum var. Benim kafam basmadı :) Şimdi bütün ekonomi programı TUİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa, ve bu açıklanan enflasyon oranları “gerçek” değilse. Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor. Yanlış mı?"

Bu soruya Mahfi Eğilmez'den cevap geldi.

Eğilmez, "Son derecede doğru bir yaklaşım Armağan Bey. Eğer enflasyon % 120 ise ve biz onu % 75 olarak açıklayıp enflasyonu düşürecek politika araçlarını % 75'e göre ayarlıyorsak ciddi ve kalıcı bir başarıya ulaşmamız kesinlikle mümkün olmaz."

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