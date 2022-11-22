Armatür Derneği Başkanı Turhan: Finansman noktasında desteğe ihtiyacımız var

Türkiye’de iç pazar büyüklüğü 5 milyar TL’yi aşan armatür sektörünün ilk 10 aylık ihracat rakamları açıklandı. Sektörün ekim ayı ihracatı yüzde 1,95 artışla 312,7 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ise ihracat yüzde 2,33 düşüş gösterdi. 2022 Ocak-Ekim döneminde ise ihracattaki artış yüzde 9,56 oldu. Sektörün ihracatı bu artışla 3,3 milyar doları aştı. Armatür sektöründe, 2022 yılı ilk 10 aylık dönemde 424,2 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu. Irak’a yapılan ihracat 152,8 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, 151,1’er milyon dolarlık ihracatla Fransa ve İtalya üçüncü sırayı paylaştı.

“İhracatın yükselmesi için destek şart”

Geçen hafta İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) olarak Antalya'da 'Delegeler Çalıştayı'nda ihracatçılar olarak bir araya geldiklerini söyleyen İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son aylarda ihracatta düşüş gözlendiğini belirten Turhan, Türkiye'nin ihracatını artırmak için yeni enstrümanlara, yeni sistemlere ve yeni çalışmalarla geliştirilecek stratejilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Turhan, “Artık var olan yapılar ve sistemlerle ihracatımızı daha yukarı seviyelere taşımamız zor gibi duruyor. Özellikle ihracatçının, sanayicinin, üreticinin finansa ulaşımında sıkıntılar yaşanıyor. Hem hammadde fiyatlarının ve maliyetlerin yükselmesi hem de dövizdeki yükselişle birlikte ihracatçının finansman ihtiyacı daha da arttı. Ancak bu ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli olan krediler ve finansman desteklerinde aynı yükseliş olmadı. Üreticimizin, ihracatçımızın finansman noktasında desteğe ihtiyacı var.” dedi.

“Sorunlar çözülürse ihracatta artış yaşanır”

Finansmana ulaşamayan sanayicilerin bazı handikaplar yaşadığına vurgu yapan Turhan, şunları kaydetti: “İhracatçı finansmana ulaşamayınca hammaddeyi de rahat alamıyor. Finansman vadeleri, yani alım vadeleri düştüğü için burada da risk ortaya çıkıyor. Bu durum satışlarda daha kaygılı ve daha kısa vade satışı ortaya çıkarttı. Sonuç olarak satışlar düştü. Bu yüzden ihracatın gelişimi için ihracatçının finansman sorununun dikkate alınması büyük önem taşıyor. Eğer finansman tarafındaki sıkıntılar aşılırsa, gelecek dönem için ihracattaki düşüşü değil, artışı konuşuruz.”

Armatür ihracatının bu dönemde iyi bir seyirde olduğunu belirten Turhan, “Ancak alt sektörlerden alüminyum ve yapı sektörlerinde düşüş yaşanıyor. Çünkü geçmiş yıllarda yapmamız gereken yatırımları yeterli seviyede yapamadık, kapasite artışlarını sağlayamadık. Müşteri çeşitlendirmesini de tam anlamıyla yakalayamadık. Tüm bunları bir araya getirince ihracatta bir duraklama yaşandığını söyleyebiliriz.” diye konuştu.