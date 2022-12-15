Armatür sektörünün yeni yıl ihracat hedefi 5 milyar dolar

Türkiye’nin toplam ihracatına katkısını sürdüren armatür sektörü yeni dönem hedeflerini belirledi. Sektörde yaşanan gelişmeler, 2022 değerlendirmesi, 2023 ve sonrası sektörün ve Türk ihracatçısının gelecek vizyonu düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Geçen yılı 3,5 milyar dolar ihracatla kapatan üretim odaklı sektörün, 2022 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 3 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Yıl sonunda 4 milyar dolara yaklaşan bir ihracat beklediklerini aktaran ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, 2023 yılında sektör ihracatının 5 milyar doları aşmasını öngördüklerini ifade etti.

Resesyonla birlikte kapasitelerde düşüşler gerçekleşti

İhracat performansının düşmeye ve hız kaybetmeye başladığını söyleyen Turhan, "İhracatın önünü açacak yeni enstrümanlara, yeni sistemlere ve yeni sanayi politikalarına, ihtiyaç var. Artık var olan sistemle gelinebilecek noktaya geldik. Var olan yapılar ve sistemlerle ihracatımızı hedeflediğimiz noktalara taşımak çok zor duruyor. Dünyadaki ve özellikle Avrupa ana ihraç bölgemizde hissedilen resesyonla birlikte kapasitelerde düşüşler gerçekleşti. İhracat hedeflerne ulaşmanın artık önemli aksiyonlarla gerçekleşebileceğini görüyoruz." dedi.

Toplam büyüklüğü 10 milyar doları aştı

Özellikle çok yüksek dış ticaret açığı verilen ülkelerle ikili ticari ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Turhan, Türk cumhuriyetleriyle, Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle, Avrupa ve ABD ile ticareti hızla artıracak yeni açılımlara yönelinmesi gerektiğini kaydetti. Firmaların mevcut durumda ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirten Turhan, hammadde fiyatlarında yükselme, maliyet artışları, enerji maliyetlerindeki artışlar, döviz kurundaki belirsizlikler, ihracatçının ve üretici firmaların bu artışlar nispetinde finansa ulaşımının gerçekleşmediğini, üretici ve ihracatçı firmaların finansman noktasında ciddi desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Türkiye armatür sektörünün toplam büyüklüğünün 5,5 milyar doları bulduğunu, ithalatın da dahil olmasıyla 10 milyar doları aştığını söyleyen Turhan, “Hedefimiz, her bir üye firmamızın yapılan proje ve faaliyetlerden maksimum faydayı sağlaması ve her firmamızın daha katma değerli üretim ile sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak.” diye konuştu.

“Toplu konut projelerine yerli ve milli şartı getirilsin”

Toplu konut projelerinde, tüm tedarik edilen malzemelerde ve armatürlerde yüzde 100 yerli ve milli şartı getirilmesi gerektiğini söyleyen Turhan, “Ülkemizin değer yaratan firmalarına öncelik verilmeli ve pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Elini taşın altına koyan üretici firmalarımıza öncelik verilmelidir. Böylelikle milli projelerimiz çok daha anlam kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni yatırıma arsa-arazi engeli

Türkiye'de yatırım ortamına en büyük engellerin fabrika inşaat maliyetleri ve özellikle de arsa-arazi maliyetleri olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti: “Alt yapısı hazır, ulaşım ve çalışan bulmada zorlanmadığımız, arazinin devlet tarafından temin edildiği yerlere ihtiyaç var. Araziye ve binaya o kadar para ayırmamalı, sermayemiz doğrudan teknolojiye ve çalışanlara gitmelidir. Sanayicinin arazi ve bina sorunun çözülmesi için devletimizin desteği ile TOKİ ile iş birliği yapılabilir ve buna benzer projeler üretilerek kapasitelerimizin büyümesine olanak sağlanabilir.”

Mısır ile yeniden ticaret

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi enerji zengini ülkelerden önemli yatırım haberlerinin gelmeye başladığını söyleyen Turhan, "Türkiye, coğrafyada en fazla sorun yaşadığı ülkelerden biri olan Mısır ile diplomatik ilişki kurmak için adımlar atıyor. Bunun sonucu olarak örneğin Mısır’da kendi sektörünün lokomotifi sayılan Türk şirketlerden önemli yatırımlar hayata geçmeye başladı. Biz de bu ülkede yatırım yapmak için heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı dünya siyasetinin olduğu kadar, küresel ekonominin de ilk maddesi durumunda olduğunu ifade eden Turhan, "Milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık varlığını zararına satarak uluslararası şirketlerin Rusya’dan çekilmesi, Türk şirketleri ve Türkiye için bir fırsat oluşturuyor. Uluslararası şirketlerin yatırım yapabileceği, güçlü ülke konumunda tek devlet Türkiye Cumhuriyetidir. Onların Türkiye’ye gelmesi için ikna turları yapılmalı. Bu konuda yeni stratejiler oluşturmak durumundayız." şeklinde konuştu.

Tevkifat ve KDV oranları güncellenmeli

Tevkifat ve KDV oranlarında güncellemeye gidilmesi gerektiğinin altını çizen Gökhan Turhan, "Vergi yükünün adil ve dengeli bir şekilde dağıtılması, etkin denetim mekanizmaları geliştirilmesi gerçekten büyük bir önem taşımaktadır. Bu konularda Bakanlıklar nezdinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Sektörün sorunlarına da değinen Turhan, "Sektörde kullanılan hammadde üretiminin yeterli olmaması, bu bağlamda özellikle daha pahalıya ithal edilip daha ucuza ihraç edilen hurdaların ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bir sorunumuz ise sektörümüzün çok bölünmüş durumda olması. İhracatımız 5 farklı birlik üzerinden geçiyor. Sektörümüzün yaptığı tüm ihracat faaliyetlerini tek bir birlik çatısı altına taşımak ve orada toplamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Turhan, Avrupalı ya da dünyadaki rakiplerin çok ciddi marka oluşturduğunu, dernek olarak en büyük hedeflerinin gelecek 10 yıl içinde dünya markaları çıkartabilmek olduğunu söyledi.