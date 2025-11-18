Arsa fiyatları konutu solladı: Hangi iller değer kazanıyor?

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından derlenen verilere göre en uygun ve en pahalı konut imarlı arsalar belli oldu. En pahalı şehir metrekaresi 19 bin 128 TL ile İstanbul olurken, en uygun şehir ise metrekaresi bin 611 TL ile Kırıkkale oldu.

Metrekare fiyatı en yüksek iller, Aydın 8 bin 121, Diyarbakır 8 bin 140, Samsun, 8 bin 874, Yalova 9 bin 78, Ordu 9 bin 474, Kocaeli 9 bin 593, Muğla 10 bin 161, Antalya 10 bin 260, İzmir 12 bin 359, İstanbul 19 bin 128 olurken en düşük iller ise şöyle sıralandı:

"Edirne 2 bin 983, Yozgat 2 bin 917, Kastamonu 2 bin 910, Karabük 2 bin 465, Kırşehir 2 bin 403, Niğde 2 bin 394, Bilecik 2 bin 326, Bartın 2 bin 177, Ağrı bin 971, Kırıkkale bin 611"

Konut fiyatlarını geçti

Arsa fiyatları son yıllarda gelişim düzeyine göre, konut fiyatlarını bile bazı şehirlerde geçebiliyor. 2026 arsa piyasasına dair öngörülerini paylaşan Gayrimenkul Uzmanı Alper Göker, "Arsa değerlerini sadece arz–talep dengesi belirlemiyor; bölgesel yatırımlar son iki yıldır asıl tetikleyici unsur haline geldi. Ankara–Niğde Otoyolu, Kırıkkale–Ankara hızlı tren hattı, Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları, Karadeniz kıyısındaki liman modernizasyonları gibi projeler 2026 boyunca belirli şehirlerde çarpan etkisi yaratacak. Örneğin Balıkesir ve Çanakkale hattında sanayi bölgeleriyle bağlantılı arsaların değeri son iki yılda yüzde 45 arttı" dedi.

Ankara ve Konya'ya dikkat

Konut stokunun fazla olduğu şehirlerde yeni arsa ihtiyacı doğal olarak sınırlı kalıyor. İstanbul, İzmir ve Antalya bu anlamda doygun bölgeler. 2026’da bu şehirlerde arsa fiyat artışlarının yüzde 10–15 bandına gerileyebileceğini anlatan Göker, "Buna karşın Ankara, Konya ve Kayseri gibi şehirlerde stok artışı arz fazlası yaratmadığı için, yeni konut talebi hâlâ güçlü. Bu illerde metrekare fiyatlarında yüzde 25–35 arası artış olasılığı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre Ankara, Konya, Kayseri, Samsun ve Gaziantep son iki yılda en fazla iç göç alan iller arasında. Bu şehirlerde nüfus artışı, doğrudan arsa talebini besliyor.

En ucuz şehir

"Kırıkkale’nin şu anda bin 600 TL seviyesinde seyreden arsa metrekare fiyatı, hızlı tren hattının devreye girmesiyle 2026 sonunda 2 bin TL’nin üzerine çıkabilir" diyen Göker, "Benzer şekilde Afyonkarahisar, lojistik konumu sayesinde sanayi yatırımlarından pay alıyor. Kısacası, “en ucuz şehir” unvanı artık geçici. Türkiye’de arsa değer haritası, bölgesel gelişim eksenlerine göre yeniden şekilleniyor" dedi.

Fahiş fiyatlara düzenleme

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde, asgari metrekare birim fiyatları değişti ve komisyonlarda çok yüksek rakamlar tespit edildi. Düzeltilmesine dair henüz bir gelişme olmasa da bunun acilen yapılması şart. Uzun vadeli yatırım düşünenlere arsayı tavsiye ediyorum. Bazı bölgelerde ortalama değerinin 2-3 katı fazla fiyattan satılan arsalar var, bu fahiş fiyatlara düzenleme getirilmeli."

"Müstakil arsa alınmalı"

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı da Haberglobal'den Sibel Gülersöyler'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Arsa almak isteyenler için en önemli adım, arsanın imar durumunu ve niteliğini dikkatlice incelemektir. Arsa mı yoksa tarla mı olduğu, imara açık olup olmadığı gibi detaylar yatırımın geleceğini belirler. Hisseli veya ortak tapulu arsalar yerine, tek tapulu müstakil arsalar tercih edilmelidir; bu, hukuki sorunların önüne geçer. Son olarak, artan rayiç değerlerin emlak vergisi ve tapu harcı gibi maliyetleri yükseltebileceği göz önünde mutlaka tutulmalıdır. "

İstanbul’da arsa arzının sınırlı, talebin ise sürekli artıyor olmasının fiyatlarını yükselttiğini anlatan Balsarı, "Kırıkkale gibi şehirlerde ise arsa arzı fazla, talep daha düşük olduğu için fiyatlar dengede kalmaktadır. 2026'da Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli gibi gelişen şehirlerde altyapı yatırımları ve nüfus artışı fiyatları yukarı çekebilir. Kırıkkale gibi iller ise düşük maliyetli ama uzun vadede değerlenme potansiyeli taşımaya devam edecektir."