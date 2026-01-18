Arsin OSB Başkanı Sakarya, “ Bölgemiz teknoloji üssü olabilir”

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin Karadeniz’in en büyük üretim üslerinden biri haline geldiğini belirten Sakarya, OSB’nin bugün bin dönüm alanda, 87 işletme ve 5 bin çalışanla yüzde 100 dolulukta faaliyet gösterdiğini söyledi. 2024’te 650 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sakarya, “Çalışanlarımızın yüzde 25’i kadın. Bölge sanayisi artık orta ölçekli sanayiye geçiş sürecini tamamladı” ifadelerini kullandı.

Son üç yılda altyapıda büyük dönüşüm sağladıklarını anlatan Sakarya, “Göreve geldiğimizde bölgede yapacağımız çalışmalar için kendimize 12 hedef koymuştuk. 11. projemiz şuanda tamamlanıyor. Bölgenin içme suyu hattını yeniledik, enerji hatlarını uzaktan okumaya aldık, trafoları ve doğalgaz hatlarını yeniledik. Fiber altyapıyı kurduk, şimdi 8 kilometrelik asfalt yenilemesi yapıyoruz. OSB’nin güvenlik kameralarını tamamlıyoruz. Ayrıca bölgeye yakışır bir giriş kapısı yapıyoruz.” dedi. Aralık ayında 300 kW’lık GES kurulacağını belirten Sakarya, “Kendi aydınlatmamızı kendimiz üreteceğiz” diye konuştu. Ayrıca arıtma tesisinin 2026’da ihale edileceğini söyledi.

Lojistikte önemli bir adım attıklarını belirten Trabzon Arsin OSB Başkanı Dursun Ali Sakarya, “60 TIR’lık park yaptık ve gümrük ofisimizi açtık. Artık gümrükleme hizmeti OSB içinde veriliyor” dedi. OSB’de genişleme çalışmalarının kritik aşamaya geldiğini ifade eden Sakarya, “OSB’ye 940 dönüm daha ekleyeceğiz. Buraya 61 fabrika kurulacak. İstihdam ciddi şekilde artacak” açıklamasında bulundu. Yeni alanda verim odaklı bir planlama yapılacağını belirterek, “ Burada da yeni yatırımlara yer tahsisinde çok seçici olacağız” dedi.

Trabzon’un en temel eksikliğinin lojistik olduğunu vurgulayan Sakarya, “Şehrin lojistik ve depolama merkezi yok. Bu eksik giderilmeden üretimin sürdürülebilirliği mümkün değil. Lojistiğin bu kadar önem kazandığı bir dünyada böyle bir alanın olmaması büyük kayıp” değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Arsin OSB’nin vizyon projelerinden de söz eden Sakarya, “Ekipmanlarıyla tam donanımlı bir model fabrika kurmak istiyoruz. Hem öğrencilerin gelişebileceği hem de sanayicinin Ar-Ge yapabileceği bir merkez olacak. Ayrıca geri dönüşüm tesisi kurmak da hedeflerimiz arasında” dedi.

Bölgenin coğrafi şartlarının maliyetleri artırdığını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, “Daha fabrikayı yapmadan hafriyat ve duvara büyük paralar gidiyor. Tek yolumuz sahil yolu; özellikle yazın limana gidiş geliş kilitleniyor. Güney çevre yolu bizim için hayati ihtiyaç” diye konuştu. Son üç yılda yaptıkları yatırımların sanayiciye doğrudan katkı sağladığını söyleyen Sakarya, “3 yılda 320 milyon TL’lik iş yaptık, tüm yatırımlarımızı projeye bağlayıp tek tek gerçekleştirdik” diye konuştu