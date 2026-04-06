  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  Aksaray'da ekmeğe zam yapıldı
Takip Et

Aksaray’da ekmeğe zam yapıldı

Aksaray’da ekmek fiyatlarına zam geldi. Yeni tarifeye göre, 20 Nisan’dan itibaren daha önce 12 liradan satılan 200 gram ekmek, 220 gram olarak 15 liradan satılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aksaray’da ekmeğe zam yapıldı
Takip Et

Aksaray’da yeni tarifeye göre, 12 liradan satılan 200 gram ekmek, 220 gram olarak 15 liradan satılacak.

Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, son dönemde enerji maliyetlerinde yaşanan artışların fırın esnafını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Artan enerji maliyetleri ekmek fiyatlarını zorluyor

Doğal gaza ve elektriğe gelen zamların fırıncıların giderlerini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Altınsoy, "220 gram ekmek 15 lira oldu. Ancak doğal gaza yaklaşık yüzde 25, elektriğe de benzer oranda zam geldi. Yapılan bu artış maliyetleri karşılamaya yetmiyor. Bu fiyatlarla ayakta kalmak oldukça zor" dedi.

Un, maya ve işçilik giderlerindeki yükselişe de dikkat çeken sektör temsilcileri, özellikle küçük ölçekli fırınların ekonomik baskı altında olduğunu belirtti. Fırıncılar, artan maliyetlerin sürdürülebilirlik açısından yeni düzenlemeleri gündeme getirebileceğini ifade etti.

Hazine iki ihalede ROT dahil 33,8 milyar TL borçlandıHazine iki ihalede ROT dahil 33,8 milyar TL borçlandıFinans

 

Türk yazılımcı Galler'de 111 okulun dijital dönüşümünü üstlendiTürk yazılımcı Galler'de 111 okulun dijital dönüşümünü üstlendi

 

Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...

Zam Haberleri

Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...
Bu konularda ilginizi çekebilir
zam