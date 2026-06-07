Artan maliyetler düğün planlarını değiştirdi: Evlilikte tasarruf dönemi başladı

Yaz ayının gelmesiyle birlikte Türkiye’de evlilik hazırlıkları hız kazandı. Son yıllarda evlilik süreci yalnızca duygusal bir birliktelik değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik planlama süreci haline geldi. Artan enflasyon, yükselen hizmet fiyatları ve altın maliyetleri ise “düğün ekonomisi” olarak adlandırılan büyük bir harcama alanı oluşturdu.

Düğün maliyetleri rekor seviyelerde

Son dönemde yapılan sektör analizlerine göre Türkiye’de ortalama bir düğün maliyeti şehir ve organizasyon tipine göre büyük değişiklik gösteriyor. Ancak genel tablo, maliyetlerin hızla yükseldiğini ortaya koyuyor.

Bazı sektör kaynaklarına göre ortalama bir düğün maliyeti 800 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişirken , daha kapsamlı organizasyonlarda bu rakam 2 milyon TL’yi aşabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde ve otel düğünlerinde toplam maliyetin çok daha yukarı çıktığı belirtiliyor. Bu durum, evlilik hazırlığı yapan çiftler için düğünü adeta “lüks bir harcama kalemi” haline getiriyor.

Düğün ekonomisini oluşturan temel harcama kalemleri şu şekilde;

Düğün bütçesinde en büyük payı genellikle mekan ve yemek giderleri oluşturuyor. Kişi başı maliyet bazı organizasyonlarda 1.500–3.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bunun yanında gelinlik ve damatlık masrafları da önemli bir kalem oluşturuyor; özellikle özel tasarımlar ve markalı ürünlerde fiyatlar son yıllarda ciddi şekilde artmış durumda. Gelinlik fiyatları 100 bin liradan başlayarak özel tasarımlarda 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Fotoğraf ve video çekimi için profesyonel ekiplerle çalışıldığında maliyetler on binlerce lirayı bulabiliyor. Altın ve takı giderleri de düğün bütçesini doğrudan etkileyen bir diğer önemli unsur oluşturuyor; altın fiyatlarındaki yükseliş bu kalemi daha da ağırlaştırıyor. Son olarak müzik, organizasyon ve süsleme gibi ek hizmetler toplam bütçeyi önemli ölçüde yükseltiyor.

'Düğün ekonomisi' neden büyüyor?

Uzmanlara göre bu artışın temel nedenleri arasında; Enflasyon ve genel fiyat artışları, döviz kuruna bağlı ithal ürün maliyetleri, artan hizmet talepleri ve “konsept düğün” trendi, düğünlerin daha gösterişli hale gelmesi, mekan ve salon kiralarının ciddi şekilde yükselmesi gibi faktörler bulunuyor.

Sade nikah törenleri tercih edilmeye başlandı

Bununla beraber artan maliyetler nedeniyle Türkiye’de birçok çift düğün planlarını daha ekonomik hale getirmeye başladı. Bu kapsamda davetli listeleri küçülürken, kalabalık organizasyonlar yerine daha sade nikah törenleri tercih edilmeye başlandı. Ayrıca büyük salonlar ya da kır düğünleri yerine evde ya da belediyede yapılan nikahlar daha yaygın hale gelmeye başladı.

Türkiye’de düğün ekonomisi artık yalnızca bir gün süren bir organizasyon olmaktan çıkıp, uzun vadeli ve ciddi bir finansal planlama sürecine dönüştü. Artan maliyetlerin yüz binlerce liradan milyon seviyelerine kadar çıkması, evlilik kararını da ekonomik bir denge hesabına bağlı hale getirmeye başladı.