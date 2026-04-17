Artan maliyetler sonrası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi sona eriyor

Şehirler arası otobüs yolculuklarında uzun yıllardır sunulan ücretsiz yiyecek ve içecek ikramı uygulaması değişiyor. Sektör temsilcilerinin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle birlikte, bu ikramların artık yolculara ücretli olarak sunulması gündemde. Uygulamanın kısa süre içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Son yıllarda yükselen akaryakıt fiyatları ve işletme giderleri nedeniyle, otobüs firmalarının ikram hizmetine dair politikasında köklü bir değişiklik gündeme geldi. Show Haber'in aktardığına göre, yeni uygulama kapsamında sadece su ücretsiz olarak verilmeye devam edecek, diğer ikramlar ise ücret karşılığında satılacak.

Yolculardan tepki geldi

Yolcuların taleplerini ve beklentilerini önemli ölçüde etkileyen bu karar, kısa mesafelerde zaten uygulanmaya başlanmıştı. Sektörden alınan bilgilere göre, artık mesafe ayrımı gözetilmeksizin tüm seferlerde ikramlar yalnızca ücretli şekilde sunulacak. Sandviç, kek ve çeşitli içecekler yeni dönemde yolcuların talep etmesi halinde ücret karşılığında temin edilebilecek.

Bu durumda en çok tepkiyi gösterenler ise yolcular oldu. Değişikliğe karşı çıkan bir yolcu, “Eskiden ikram vardı, şimdi çoğu şeyi kaldırdılar. Sadece su veriliyor" ifadeleriyle memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Otobüs firmalarının kısa süre içinde bu yeni sisteme geçiş yapması beklenirken, ücretli ikram uygulamasının şehirler arası yolculuk deneyimini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.