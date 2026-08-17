Arteche, Dilovası tesisini EMEA'nın stratejik üssü olarak konumlandırdı

MERVE ESİN ADIGÜZEL

Dünyanın önde gelen ölçü ve koruma trafosu üreticileri arasında yer alan İspanya merkezli Arteche, 175’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Grubun Kocaeli’nin Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisi Arteche Türkiye ise yüksek katma değerli orta gerilim çözümleri geliştirerek 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Grubun küresel bilgi birikimini Türkiye’nin mühendislik ve üretim kabiliyetiyle buluşturan fabrika, uluslararası enerji altyapı projelerinde önemli bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Arteche Grubu, son üç yılda şirket değerini yaklaşık 300 milyon Euro’dan 1,8 milyar doların üzerine çıkarırken, Türkiye operasyonunun grup içerisindeki ağırlığını da artırıyor. Dilovası’ndaki fabrikasıyla üretim yapan şirket, Türkiye’yi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesine yönelik teknoloji geliştirme ve ihracat üssü olarak konumlanıyor.

Arteche'nin Türkiye ve Endonezya fabrikalarından sorumlu Genel Müdürü Murat Bayram, “Arteche’nin Avrupa, Amerika ve Asya’ya yayılan üretim tesisleri ve araştırma merkezlerinden oluşan küresel bir teknoloji ağı bulunuyor. Türkiye fabrikamız da bu küresel yapının önemli merkezlerinden biri. Türkiye fabrikası, Çin, Meksika, İspanya ve Endonezya’daki üretim tesisleriyle bilgi ve teknoloji paylaşımı gerçekleştiriyor. Bu merkezler arasındaki iş birliği sayesinde farklı pazarların ihtiyaçlarına yönelik yeni teknolojilerin ve çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Enerji sektöründe elektrifikasyon, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijitalleşmeyle birlikte dönüşüm hız kazanırken, Arteche de bu değişime yönelik yatırımlarını artırıyor. Şirket, enerji altyapısının dönüşümüne yönelik olarak SF gazı içermeyen yeni nesil ürünler, akıllı şebeke çözümleri ve dijital üretim teknolojileri geliştiriyor.

“Türkiye fabrikamız bu yapının en stratejik üretim merkezlerinden biri”

Arteche, küresel pazardaki konumunu üretim kapasitesinin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları, uluslararası kalite standartlarına uygun altyapısı ve mühendislik deneyimiyle güçlendiriyor. Enerji üretim, iletim ve dağıtım şirketlerine yönelik çözümler geliştiren grup, Türkiye’deki fabrikasını da bu küresel yapılanmanın önemli üretim merkezlerinden biri olarak değerlendiriyor. Dilovası’ndaki tesis, yüksek teknoloji üretimi ve ihracat kapasitesinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve nitelikli insan kaynağına yönelik çalışmalarıyla Arteche’nin büyüme stratejisinde öne çıkıyor.

Bayram, “Arteche olarak bugün dünyanın dört bir yanında enerji altyapılarının güvenilirliğine katkı sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Türkiye fabrikamız ise bu yapının en stratejik üretim merkezlerinden biri haline geldi. Burayı yalnızca üretim yapılan bir tesis olarak değil; mühendislik, inovasyon, kalite ve sürdürülebilirliğin birlikte şekillendiği bir teknoloji üssü olarak görüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu üretim kabiliyeti ve nitelikli insan kaynağı, Arteche'nin küresel büyümesine önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

Murat Bayram, “İstikrarlı büyümenin ve doğru stratejilerin bir sonucu. Ancak bizim için asıl başarı; müşterilerimizin güven duyduğu, çalışanlarımızın parçası olmaktan gurur duyduğu ve gelecek nesillere değer bırakan bir organizasyon inşa edebilmek. Türkiye fabrikamız da bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri konumunda” ifadelerini kullandı.