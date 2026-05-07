Artık çobanlar mavi yakalı gezen inekler masal olacak

LEVENT AKBAY / İSTANBUL

Mega endüstriyel sanayi bölgelerinin meralarda kurulacağı ortaya çıktı. 16 Ocak 2026’da Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edilen karar ile Samsun-Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde, Türkiye’nin mevcut planlı üretim alanlarının yüzde 37’si büyüklüğünde bir alan sanayi üretimi için nitelik değiştirerek mera olmaktan çıkarılarak imara açılmış oldu.

Deprem riski düşük bölgelerde, lojistik ve enerji altyapısı güçlü, çevre dostu ve büyük ölçekli üretim tesisleri inşa etmeyi hedefleyen, OSB’lerden çok daha büyük olan bu alanlar, özel endüstri bölgesi statüsüyle yatırımcılara sunulacak. 13 ildeki 16 yatırım yerinin belirlenmesinde meraların tercih edilmesi bu bölgelerdeki meralarda yapılan hayvancılığın sona ermesi anlamına gelecek.

Büyük sosyoekonomik dönüşüm olacak

Organize sanayi bölgelerinden daha büyük ve daha nitelikli olacağı öngörülen yüzyılın en büyük altyapı hamlesi olarak görülen ve planlı sanayi alanlarını 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak olan sanayileşme atılımı gerçekleştiği alanlarda büyük sosyo ekonomik dönüşümü yol açacak.

OSB’lere göre ortalama 11 kat büyüklükte olacak mega endüstri bölgeleri bir yandan Anadolu’dan Marmara’ya göçü durdururken, fabrikaların mera alanlarına kurulacak olması nedeniyle bu alanlarda artık hayvancılık yapılması mümkün olmayacak. Bir meslek olarak çobanlık sona ereceği gibi hayvanların doğrudan merada otlayarak organik kalmalarını içeren ve ‘otla beslenen’ (grass-fed) olarak tanımlanan organik hayvancılık türü de yok olacak.

Mega endüstri alanlarında yatırım ve üretim başladığında yayla ve mera vasfı ortadan kalkmış olacağı için doğal çevre dokusu tehdit altında olacak. Dokunun bozulmaması için dijital dönüşümün yanı sıra doğal hedef olan yeşil dönüşüme ağırlık verilecek özel çevre koruma programları geliştirilmesi gerekecek.

Dört ayrı aksta mega endüstriyel bölgeler kurulacak

Planlı sanayi üretim alanlarının büyüklüğünü 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı gereğince ilk aşamada Samsun ile Mersin arasındaki 13 ilde 16 ayrı bölgede kurulacak mega endüstri bölgeleri toplam 59 bin 400 hektar büyüklüğünde.

Sanayi Alanları Master Planının sonraki fazlarında Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında her biri 50’şer bin hektar civarında yeni yatırım alanları ilan edilecek. Yüzyılın altyapı projesi ile planlı üretim alanlarının toplam büyüklüğü 350 bin hektara çıkarılacak. Sanayi yatırımlarına açılan mera alanları genellikle yerleşimden uzak bölgelerde yer alıyor. Bu arazilerin sanayi üretimine açılması için bölge altyapısının yanı sıra karayolları, demiryolları ve limanlarla entegre edilmesi için de altyapı yatırımları yapılması gerekiyor.

Mega endüstriyel bölge ilan edilmeye aday iller

Mersin Şırnak hattında mega endüstriyel bölge olmak üzere aday iller arasında Adana, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin yer alıyor. Sıvas Iğdır hattında mega endüstriyel bölge adayları arasında ise Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars illeri sıralanıyor. Son hat olan Trabzon Şırnak arasında ise Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Muş, Bitlis, Siirt illeri sıralanıyor. Bu illerde de yatırım alanları olarak meraların tercih edilip edilmeyeceği, yatırım alanları ilan edildikten sonra netleşecek.

Zootekni uzmanlarına göre yeteri kadar yağış alınmaması nedeniyle Türkiye mera bakımından yetersiz. Bu nedenle yapılaşma tehditi altındaki meraların korunması gerekiyor. 44 milyon hektardan 14-15 milyon hektara gerilediği tahmin edilen meraların bilinçli kullanımı da yapılamıyor. Erken otlatma, fazla hayvan otlatma yapılan yanlışlar arasında. Dönüşümlü otlatma ve merayı zayıflayınca tohumla destekleme ve mümkünsü sulama yapılması da gerekenler arasında.

Uzmanlara göre sanayinin ihtiyacı olduğu takdirde vasfı düşük tarım arazileri kullanılabilir. Temiz havası ve diğer bileşenleriyle doğal bir ekosistem olan meraları sadece ot kaynağı olarak görmemek gerekiyor. Buralardan beslenen hayvanlar organik olarak gelişim sağlıyor. Organik hayvancılık dünyada da bir trend olarak gelişiyor. Meralarda yetişen hayvanlar kalp sağlığı bakımından imkânlar sunuyorlar. Bu hayvanlar kolay kolay hastalanmıyor. Doğal yetişme ortamı içinde ilaç, kimyasal ve dolayısıyla kalıntı bulunmuyor.

Uzmanlara göre sanayinin gelişimi açısından doğru planlama yapmak, doğayla savaşan değil, doğayla uyumlu gelişme politikaları oluşturmak gerekli. Çünkü yanlış atılacak adımlarla yitirilecek toprağı geri getirmek mümkün olamıyor.

Yüzde 100 otla beslenme

Merada beslenmiş terimi, hayvanların yüzde 100 ot ile beslendiği tarım sistemlerini tanımlamak için kullanılıyor. Dünyanın dört bir yanında yapılan araştırmalar, otla beslenen hayvanların etinin, tahılla beslenen hayvanların etine göre iki ila dört kat daha fazla sağlıklı omega-3 yağ asidi içerdiğini gösteriyor. Otla beslenen hayvanların eti ve sütü ayrıca, tahıl bazlı diyetlerle beslenen hayvanların benzer ürünlerine göre üç ila beş kat daha fazla konjuge linoleik asit (CLA) içeriyor. Bilim insanları artık CLA’nın kansere karşı en güçlü savunma mekanizmalarından biri olabileceğine inanıyor. Araştırmalar ayrıca, otla beslenen hayvanların etinin, tahılla beslenen hayvanların etine göre daha yüksek oranda E vitamini içerdiğini gösteriyor. İnsanlarda, diyetteki doğal E vitamininin kalp hastalığı ve kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Bu çerçevede otla beslenmiş hayvanları tanımlayacak sertifikasyon sistemleri oluşturuluyor. Bu hayvanların ticaretleri farklı ve yüksek fiyatlardan yapılıyor.

Meralarda sanayileşme mevzuata uygun

4342 Sayılı Mera Kanunu’na göre meralarda sanayi tesisi kurmak mümkün. 2017 yılında yasada yapılan değişiklikle bu arazilerde endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler kurulması mümkün hale getirildi. Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri gibi yatırımlar “zaruri olan haller” kapsamında değerlendirilerek, OSB Yer Seçim Komisyonu kararı ile süreç başlatılıyor. Talebin ardından komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değişikliği yapılabiliyor. Bu süreçte tahsis amacı değiştirilecek alan önce Hazine adına tescil ediliyor. Ardından, mera vasfı kaldırılarak imar planı kapsamına alınıyor.

İl il mega endüstri yatırım alanları