Gümüş artık petrolden daha pahalı!

Artan sanayi talebi ve arz kısıtları gümüşü öne çıkarırken, petrol piyasasında arz fazlası fiyatları baskılıyor.

Wall Street Journal’ın analizine göre gümüş fiyatları 2025 yılında son 45 yılın en güçlü yükselişlerinden birini yaşadı.

Yıl içinde iki kattan fazla değer kazanan gümüş, vadeli piyasalarda ons başına 76,486 dolar seviyesine çıkarak, aynı gün 56,74 dolardan kapanan ABD ham petrolü fiyatının üzerine yükseldi.

Bu fiyatlama, 1983 yılında West Texas Intermediate (WTI) vadeli petrol kontratlarının işlem görmeye başlamasından bu yana son derece nadir görülen bir tabloyu ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu durum, hem gümüş piyasasında artan talebi hem de petrol piyasasındaki arz fazlasını yansıtıyor.

Sanayiden büyük talep var

Yatırımcıların yanı sıra sanayi alıcılarının da gümüşe yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Gümüş; mücevherden tıbbi cihazlara, elektrikli araçlardan veri merkezlerine ve özellikle güneş paneli üretimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

Güneş enerjisi sektörü, küresel yıllık gümüş arzının yaklaşık yüzde 30’unu tek başına tüketiyor. Avrupa ve Çin’de güneş enerjisi kapasite kurulumlarının hız kesmeden devam etmesi, bu talebi destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Altın da 2025’te yüzde 72 yükselerek kendi rekorunu kırarken, gümüşle birlikte yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı haline geldi.

Hindistan’da ise altın fiyatlarının 4 bin 500 doların üzerine çıkması, gümüş ithalatında belirgin bir artışı beraberinde getirdi. Analistler, gümüşün yatırımcılar açısından altına kıyasla daha erişilebilir bir alternatif sunduğuna dikkat çekiyor.

Tarihi zirve için ons fiyatı 200 doların üstüne çıkmalı

Arz tarafında ise yapısal sorunlar öne çıkıyor. Dünyadaki saf gümüş yataklarının büyük bölümünün tükendiği, günümüzde gümüşün çoğunlukla bakır, altın ve çinko madenciliğinin yan ürünü olarak elde edildiği belirtiliyor.

Ek arzın önemli bir kısmı ise kasalar, mücevherler ve madeni para koleksiyonlarındaki mevcut stoklardan sağlanıyor.

Altın-gümüş fiyat oranı yaklaşık 60 seviyesinde bulunurken, gümüşün 1980 yılında ulaştığı ve enflasyona göre düzeltilmiş tarihi zirveyi aşabilmesi için ons başına 200 doların üzerine çıkması gerektiği ifade ediliyor.

Öte yandan Capital Economics analistleri, gümüş fiyatlarının 2026 sonunda 42 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyor.

Petrol cephesinde ise zıt bir tablo dikkat çekiyor. Petrol fiyatları 2025’te yüzde 21 düşerek, Kovid-19 sonrası toparlanma döneminden bu yana en düşük seviyelerine indi.

Goldman Sachs, ABD petrol fiyatlarının 2026 yılında ortalama 52 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

ABD’li sondaj şirketleri günlük yaklaşık 13,5 milyon varil üretimle rekor seviyelerde pompaj yaparken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) de üretimi artırmaya devam ettiği belirtiliyor.

Uzmanlar, petrol arzında anlamlı bir geri çekilme yaşanmaması halinde, küresel piyasalardaki arz fazlasının daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.