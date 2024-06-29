Artvin’de yaban mersini hasadı başladı! Yüksek verim bekleniyor

Hopa’nın Koyuncular köyünde likapa yetiştiriciliği, son yıllarda artan talep ve desteklerle hızla büyüyor. Bölge ikliminin ve toprağının Likapa üretimi için elverişli olması, üreticileri bu alana yönlendirmiş durumda. Hasat edilen likapalar, taze tüketimin yanı sıra reçel, meyve suyu ve kurutulmuş meyve olarak da değerlendiriliyor.

Üreticilere ekonomik anlamda katkı sağlaması bekleniyor

Likapa, yüksek antioksidan içeriği ve sağlığa faydaları ile bilinirken, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve göz sağlığını desteklemesi ile öne çıkıyor. Hopa’da üretilen likapalar, doğal ve organik üretim yöntemleri ile yetiştiriliyor, bu da ürünlerin kalitesini daha da artırıyor.

Bu yılki hasadın, üreticilere ekonomik olarak da büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bölgedeki üreticiler, likapa hasadının başlamasıyla birlikte hummalı bir çalışma içine girmiş durumda ve bu çalışmaların sonunda yüksek verim elde etmeyi hedefliyor.

"Şeker hastalığı olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor"

Konuyla ilgili bilgi veren Likapa üreticisi Uğur Karabacak, 2016 yılında bahçesinde yetiştirmeye başladığı likapaları, 2 yıl sonra hasat etmeye başladığını söyledi. Karabacak "Bu yıl iyi bir hasat yılı geçirmeyi umut ediyorum. Bu toplattığımız meyveleri hem taze olarak hem de marmelat ve reçel olarak satışa sunacağız. Başta şeker hastalığı olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor. Son yıllar likapanın bilinirliği de arttı. Önümüzdeki yıllarda bahçemizi büyütmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.