Arz-talep dengesizliği sürüyor: Duble yumurtanın tanesi 4,65 TL oldu

VEYSEL AĞDAR

Son iki aydır düşüş eğiliminde olan talebin yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte, tüm boylarda fiyat artışı yaşandı.

Afyon’da fiyatlar 20-30 kuruş, Kayseri’de ise 25 ila 70 kuruş arasında arttı. Afyon’da duble yumurtanın tanesi bir haftada 4,20 TL’den 4,50 TL’ye, Kayseri’de ise 3,95 TL’den 4,65 TL’ye çıktı. Böylece en yüksek artış Kayseri’de duble yumurtada yaşandı.

Toptancı piyasalarda yaşanan fiyat artışı perakende fiyatlara da yansıması bekleniyor. Geçen hafta ufak boy yumurtanın kolisi 140-180 TL, büyük boy yumurtanın kolisi de 180-210 TL arasında satılmakta idi. Geçen hafta Afyonda üretici fiyatı 4,20 TL olan duble yumurtanın tanesi 4,50 TL’ye, Kayseri’de ise 3,95 TL’den 4,65 TL’ye çıktı.

Sektör temsilcileri, yaşanan fiyat hareketliliğinin arz-talep dengesinden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle yaz aylarında talepteki dalgalanma ve üretim maliyetlerindeki değişimlerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri son 2 aydır arz-talep dengesizliği dalgalanmalarının yaşandığı yumurtada fiyat artışının büyük kentlerde tüketim artışından kaynaklandığını söylediler.

Afyon ve Kayseri’de toptan yumurta fiyatları