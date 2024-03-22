Arzum'un net karı 52,9 milyon lira oldu

Arzum, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılında satış gelirini yüzde 26,1 artırarak 3,7 milyar TL'ye taşıdı. Net karını 52,9 milyon liraya, esas faaliyet karını 332,5 milyon liraya yükseltti. Arzum'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) sonucu ise 398 milyon lirayı buldu. Şirketin 31 Aralık 2023 itibarıyla öz kaynakları yaklaşık 470 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdürü Arda Altınok, 2023 yılının globalde ve ülkemizde aynı anda birden çok gündemin yönetilmesi gereken bir yıl olduğunu belirterek, "Arzum olarak satışlarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürdük. İnovasyon, yeni ürün yatırımlarımızı sürdürdük. Yeni pazarlara açılmayı başardık. Çoklu kanal stratejimizin, ürün çeşitliliğimizin ve farklı yurt dışı pazarlarımızın da etkileri ile 2023 yılında hasılatımızı yaklaşık 3,7 milyar liraya ulaştırdık. Bağımsız bir araştırma şirketinin raporuna göre, 2023 yılında beyaz eşya ve küçük ev aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazar büyüklüğü 540 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.