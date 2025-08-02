ASAL Araştırma: Geçen ay toplumun yüzde 82,4’ü ekonomik zorluk yaşadı

ASAL Araştırma, son anketinde ekonomik koşulların vatandaşlara yansımasını masaya yatırdı.

Yapılan ankatte katılımcıların yüzde 53’ü “zar zor geçindim”, yüzde 29,4’ü ise “geçinemedim, borçlandım” cevabını verdi. Sonuçlara göre toplumun yüzde 82,4’ü, geçtiğimiz ay ekonomik zorluk yaşadığını belirtti.

Araştırmaya göre, “ekonomik zorluk yaşamadım” diyenlerin oranı ise yüzde 9,5 olarak göze çarptı. Yüzde 4,2’lik bir kesim “geçindim, hatta kenara para da ayırdım” cevabını verdi.

Yüzde 3,9'luk kesim ise ya fikri olmadığını söyledi ya da yanıt vermedi.