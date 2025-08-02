ASAL Araştırma: Geçen ay toplumun yüzde 82,4’ü ekonomik zorluk yaşadı
ASAL Araştırma'nın son düzenlediği ankete soru yöneltilenlerin yüzde 82,4’ü, geçen ay geçinmekte zorlandığını söyledi. Geçinenlerin oranı ise dikkat çekti.
ASAL Araştırma, son anketinde ekonomik koşulların vatandaşlara yansımasını masaya yatırdı.
Yapılan ankatte katılımcıların yüzde 53’ü “zar zor geçindim”, yüzde 29,4’ü ise “geçinemedim, borçlandım” cevabını verdi. Sonuçlara göre toplumun yüzde 82,4’ü, geçtiğimiz ay ekonomik zorluk yaşadığını belirtti.
Araştırmaya göre, “ekonomik zorluk yaşamadım” diyenlerin oranı ise yüzde 9,5 olarak göze çarptı. Yüzde 4,2’lik bir kesim “geçindim, hatta kenara para da ayırdım” cevabını verdi.
Yüzde 3,9'luk kesim ise ya fikri olmadığını söyledi ya da yanıt vermedi.
Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) August 1, 2025
▪️ İktidar daha iyi yönetir: %26.0
▪️ Muhalefet daha iyi yönetir: %22.4
▪️ İkisi de iyi yönetemez: %40.6
▪️ İkisi de iyi yönetir: %1.2
▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %9.8
🗓 Temmuz 2025 | 👥 1985 pic.twitter.com/QtP8ZrM9Og