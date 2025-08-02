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ASAL Araştırma: Geçen ay toplumun yüzde 82,4’ü ekonomik zorluk yaşadı

 ASAL Araştırma'nın son düzenlediği ankete soru yöneltilenlerin yüzde 82,4’ü, geçen ay geçinmekte zorlandığını söyledi. Geçinenlerin oranı ise dikkat çekti.

Haber Merkezi
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ASAL Araştırma: Geçen ay toplumun yüzde 82,4’ü ekonomik zorluk yaşadı
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ASAL Araştırma, son anketinde ekonomik koşulların vatandaşlara yansımasını masaya yatırdı. 

Yapılan ankatte katılımcıların yüzde 53’ü “zar zor geçindim”, yüzde 29,4’ü ise “geçinemedim, borçlandım” cevabını verdi. Sonuçlara göre toplumun yüzde 82,4’ü, geçtiğimiz ay ekonomik zorluk yaşadığını belirtti.

Araştırmaya göre, “ekonomik zorluk yaşamadım” diyenlerin oranı ise yüzde 9,5 olarak göze çarptı.  Yüzde 4,2’lik bir kesim “geçindim, hatta kenara para da ayırdım” cevabını verdi.ASAL Araştırma: Geçen ay toplumun yüzde 82,4’ü ekonomik zorluk yaşadı - Resim : 1

Yüzde 3,9'luk kesim ise ya fikri olmadığını söyledi ya da yanıt vermedi. 

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