ASD Başkanı Sarıbekir: Avrupa’yı ambalaja doyuracağız

İMAM GÜNEŞ

Türk ambalaj sanayicileri bu yılı 8 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı hedefliyor. İhracatının yüzde 70’ni Avrupa ülkelerine yaptıklarına değinen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Buna rağmen halen Avrupa’nın ambalaj ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayabiliyoruz. Buradaki rakiplerimiz de yine İtalya gibi Avrupa ülkeleri. Potansiyelimiz çok büyük. Avrupa henüz doymuş değil. Öncelikle Avrupa’yı ambalaja doyurmamız lazım” ifadelerini kullandı.



Ambalaj sektörünün çatı kuruluşu olan ve bu yıl 30’uncu yılını kutlayan ASD yeni yıl öncesi, ambalaj sektöründe yaşanan gelişmeleri ve gelecek hedeflerini açıkladı. 2023 yılında Türkiye ambalaj sektörünün pazar büyüklüğünün 28 milyar dolardan 30 milyar dolara, kişi başı tüketimin de 260 dolardan 380 dolara çıkmasını beklediklerini ifade eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “2023 yılı ihracat hedefimiz 8 milyar doları bu yıl yakalayacağız. Bu sebeple 2023 için yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak yeniden belirledik. 2030 yılına ise sektör büyüklüğümüz için 50 milyar dolar, ihracat için de 20 milyar dolar hedef koyduk” diye konuştu.

“Rusya için önemli bir konuma geldik”

Önce komşularla ilişkileri geliştirmenin yararlı olacağını söyleyen Sarıbekir, şu açıklamaları yaptı: “Ticaretimizi artırmalıyız. Sürdürülebilirlik anlayışı da bunu destekliyor. Yakın coğrafyamızda çok büyük ve önemli pazarlar var. Bu her açıdan Türkiye’ye avantaj sağlayabilir. Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika pazarları yanı başımızda. İhracatta çemberimizi genişletebiliriz. Rusya’nın içinde olduğu durum düşünüldüğünde Türkiye bu ülke için daha da önemli bir konuma geldi. Yarı mamul ürünlerini Türkiye'den aldılar. Birçok Rus şirketi Türkiye'de depo kuruyor. Son dönemlerde ambalaj sektörü olarak da Rusya’ya ihracatımızı yüzde 50’nin üzerinde artırmayı başardık. Bu başarının devam etmesini bekliyoruz.”

"ABD, yeni bir Çin arıyor, lojistikte avantaj sağlamalıyız"

ABD’ye yapılan ihracatın artmaya devam ettiğini ve stratejik bir pazar olduğunu vurgulayan Sarıbekir, şu bilgileri verdi: “ABD, bu yıl ihracatımızda bu yıl dördüncü sıraya yükseldi. Bu da Türkiye’nin ABD pazarında ne kadar önemli bir konuma geldiğini bize gösteriyor. Lojistik maliyetler düşse ABD'ye çok fazla ihracat yaparız. Şu anki kapasitemiz ABD'nin talebine yetmiyor. Çin ile olan rekabetten dolayı kendilerine yeni bir Çin arıyorlar. Tedarik zincirinin bozulmasıyla birlikte Çin’den uzaklaşan ülkelerin durağı da Türkiye oluyor. Oluşan fırsatları çok iyi kullanarak, ihracatta çok daha hızlı bir büyüme grafiği yakalayabiliriz. İhracatımızı eyalet bazlı yapacağımız çalışmalarla büyütebiliriz. Kapasiteyi artırıp, lojistikte avantaj sağlarsak ABD'yi fethederiz.

“Atık ithalatını azaltmalı, döngüsel ekonomiyi sağlamalıyız”

Ambalaj atığının ekonomi değer sağladığının altını çizen ASD Başkanı Sarıbekir, “Bundan dolayı ülkemizin geri dönüşüm altyapısını kuvvetlendirmeliyiz. Sürdürülebilirlik çerçevesinde dünya sıfır atık yönetimine odaklanmış durumda. Bu noktada da döngüsel ekonomiye katkının ve sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşüm en önemli yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor. Geri dönüştürülebilir sanayi için atık ithalatının yapılması başlangıçta doğruydu ancak azaltılması lazım. 85 milyon nüfusluk ülkede ekonomiye kazandırılacak atık var. Toplama işleminin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılması lazım. Şu an için ithalata karşıyız. Kendi çöpümüzü, ambalajımızı ayrıştırmamız, döngüsel ekonomiye kazandırmamız lazım. Atıklar kaynağında ayrı biriktirilerek ve yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı toplanarak kaliteli geri dönüşüm sağlanabilir.”

“Kurla gelen kurla gider, önemli olan katma değer”

Kurun enflasyon oranında artmasının ihracatçı için sıkıntı yaratmayacağını dile getiren Zeki Sarıbekir, “Kur odaklı ihracat yaparsanız sürdürebilir olmaz. Kurla gelen kurla gider. Katma değeri yüksek, uygun lojistik koşullarının olduğu, markalı ihracat yapılmalı. Asgari ücret enflasyona karşı değersizleşen alım gücünü yükseltecek, kolaylaştıracak seviyeye getirilmeli. Sektörümüzde istihdam kaybı yok. Aksine işçi arıyoruz. Nitelikli istihdamda zorlanıyoruz. Bu yüzden meslek liselerinin gelişmesini istiyoruz. Okullar desteklenirse ara eleman ihtiyacımız azalacaktır” şeklinde konuştu.