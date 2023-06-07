ASD’den ‘ambalajlı gıda’ tüketin çağrısı

Dünyada her geçen gün gıdaya olan ihtiyaç artıyor. Artan nüfus yoğunluğu, yaşanan savaşlar, ülkelerin gün geçtikçe artan korumacı politikaları, yükselen enflasyon ve zorlaşan yaşam şartları nedeniyle gıdaya ulaşımın her geçen gün zorlaştığını belirten Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, israfın artmasının da gıda ihtiyacının karşılanmasında sorunlar yarattığına dikkat çekti. 5 Haziran Dünya Çevre Haftası ve 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü sebebiyle konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarıbekir, gıdada israfın önüne geçmek ve dünyada artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için ambalajlı gıda ve içecek tüketiminin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Ambalajın çevre kirliliği yaratan bir unsur olmadığını da belirten Sarıbekir, “Ambalajları ülkemizin ekonomisi için çok ciddi bir girdiye dönüştürebiliriz, kendi atığımızdan çevre ve ekonomi için artı değer yaratabiliriz. Ancak bunun için ülkemizdeki geri dönüşüm sektörünün daha da güçlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

“Önlemler alınması gerekiyor”

Dünyanın yakın zamanda bir pandemi süreci yaşadığını hatırlatan Sarıbekir, “Ülkeler sınırlarını kapattı, hijyen en önemli gündem maddesi haline geldi. Bu süreçte ambalajlı gıdalar öne çıktı. Ambalajın ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de bu yılki Dünya Gıda Güvenliği Günü için ‘Gıda standartları hayat kurtarıyor’ temasını seçti. Bu tema ile gıda güvenliği için küresel kabul görmüş standartların önemine vurgu yapıldı.” dedi.

Gıda üretimi, tüketimi ve ticaretinde güvenli, kaliteli gıdaya erişimin sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Sarıbekir, “Gıda standartları, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için önleyici bir koruma mekanizmasıdır. İnsanların ‘güvenli gıdaya’ ulaşması en temel haklar arasındadır. Ambalaj da güvenli gıda için olmazsa olmaz şartlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.” diye konuştu.

Ürünün kimliği ambalajda

Ambalajlı gıdanın insan sağlığı için çok önemli bir konumda olduğunu kaydeden Zeki Sarıbekir, “Ambalaj kullanımının sağlık dışında, israfı önleyerek sürdürülebilirlik ve ekonomi için de çok büyük önem taşıdığını vurgulamamız gerekir. Ambalajların geri dönüşümü ile de sürdürülebilir bir sistem yaratılıyor.” ifadelerini kullandı.

Ambalajlı gıdanın insan ömrünü uzattığını, güvenilirliği de beraberinde getirdiğini söyleyen Sarıbekir, devamında şunları kaydetti: “Ambalajın üzerinde içerdiği ürünün besin değeri, miktarı, son tüketim tarihi, üreticisinin adres bilgileri yani ürünün muhteviyatı yer alıyor. Ürünün nerede, kim tarafından üretildiği, ürünün içinde nelerin yer aldığı gibi bilgiler ayrıntılı olarak ambalaj sayesinde tüketiciye sunuluyor. Yine ambalaj sayesinde özellikle yaş meyve sebze gibi ürünlerde fire oranlarının düşmesi sağlanıyor. Böylece tarladan sofraya kadar olan süreçte güvenilir bir gıda zinciri oluşturulabiliyor. Tüketicilerimizin de bilinçlenmesiyle birlikte her geçen gün ambalajlı gıdaya olan talep artıyor. Ancak ambalajlı gıda tüketimi hala istenilen seviyede değil. Bu sebeple ‘Dünya Gıda Güvenliği Günü’ vesilesiyle tüm kesimlere ‘açıkta satılan ürünleri değil, ambalajlı gıdaları tercih edin’ çağrısı yapıyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı ürünleri tercih edelim. Ambalajları geri dönüştürüp çevremizi koruyalım.”