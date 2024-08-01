ASEAN Ceramics & Stone 2024, yarım trilyon dolarlık pazarın kapılarını açıyor

Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde 11-13 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen ASEAN Ceramics ve ASEAN Stone 2024 Fuarları, kapılarını birlikte açacak.

Messe München Asia tarafından düzenlenen fuarlar 30’a yakın ülkeden 300’den fazla şirket ve markayı, 5000’den fazla uluslararası alıcı ile buluşturacak. Türk seramik ürünleri, seramik makineleri ve doğal taş üreticisi firmalar da, 450 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip dev Güneydoğu Asya pazarına ayak basma fırsatı elde edecekler.

ASEAN Ceramics & Stone 2024, dünyanın önde gelen fuar organizasyonlarından Messe München’in Asya’daki en büyük operasyonlarından biri olma özelliği taşıyor. Fuar, 90 milyonu Vietnam olmak üzere, toplam nüfusu yarım milyarı aşan Güneydoğu Asya coğrafyasında, ticari, konut, sanayi ve altyapı sektörlerindeki hızla artan talebi karşılamayı ve böylece 2050 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Messe München bölgesel temsilcisi MMI Asia’nın organizasyonunda, 11-13 Aralık 2024 tarihlerinde Vietnam Ho Chi Minh City Saigon Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarlar, Çin Uluslararası Ticaret Promosyonu Konseyi (CCPIT) Yapı Malzemeleri Alt Konseyi tarafından da destekleniyor. Fuarlar, bölgedeki doğal taş ve seramik endüstrisinin en etkili paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Üç günlük fuar süresince, uluslararası üreticiler, distribütörler, seramik makinesi ve üretim malzemesi alanında teknoloji geliştiren firmalar ile doğal taş tedarikçileri, uygulamalı ürünler, ekipman ve kimyasal sağlayıcıları bir araya gelecekler hem B2B görüşmelerde hem de etkinliklerde yeni iş fırsatları ile tanışacaklar. Ticari ziyaretçiler, bitişik salonlarda gerçekleştirilecek olan her iki fuar alanına da erişim sağlayarak, en son gelişmelerle tanışma, iş birliği geliştirme, uluslararası ağ kurma fırsatı elde edecekler.

ASEAN Stone 2024, Güneydoğu Asya'da granit, kuvars, mermer plakalar, mozaik, doğal taş işleme ve kesme cihazları, taş ocağı makineleri ve cilalama ekipmanları gibi, doğal taş türleri, bunlarla ilgili makine, alet, kimyasal ve malzemelerin sergilendiği ilk fuar olma özelliği taşıyor. 6.600 m²'lik bir sergi alanına sahip olan ASEAN Ceramics 2024’ün ise, bir önceki fuar alanının neredeyse iki katına ulaşacağı öngörülüyor. Son yıllarda büyük yükseliş gösteren Vietnam’ın seramik endüstrisi, dünyanın 4. büyük seramik üreticisi ve ilk 10 büyük inşaat seramiği üretici ülkesinden biri olma özelliğine sahip bulunuyor. Fuarlar ayrıca, dijitalleşme ve otomasyon gibi mevcut zorluklara çözümler sunmak ve geleceğe ışık tutmak konusunda, Vietnam, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya, Singapur, Laos, Kamboçya, Brunei ve Myanmar olmak üzere Güneydoğu Asya'daki 10 ülkeye ilham verecek.

"Talep de, üretim de hızla Batı’dan Doğu’ya kayıyor"

Doğal taş ve seramik endüstrileri, Güneydoğu Asya'daki genişleme sürecinde inşaat sektörüyle iş birliği halinde, yüksek kaliteli inşaat ürünleri üretmek için gerekli olan ham madde, makine, alet, ekipman ve diğer ilgili hizmetlerin artan talebini karşılamak için çalışıyor. MMI Asia CEO'su ve Genel Müdürü Michael Wilton, “Pazar gereksinimlerini ve sektörler arası entegrasyonun sağladığı potansiyel sinerjiyi analiz ettikten sonra, bu fuarları aynı anda düzenlemeye karar verdik.” dedi.

ASEAN Ceramics & Stone fuarlarının Türkiye temsilcisi EKO MMI İdari Direktörü İlker Altun da, “Vietnam ve Güneydoğu Asya pazarı büyük bir hızla büyüyor. Hem bölgede nüfusla birlikte artan talep, hem de üretim avantajları nedeniyle, birçok sektörde olduğu gibi, bu alanlarda da üretim giderek Asya’ya kayıyor. Devletimiz de yerli firmalarımızın bu pazarlara yönelmesini teşvik ediyor. Türkiye’de, seramik ve doğal taş alanındaki firmalarımızın, bu pazarda gecikmeden yerlerini alabilmeleri için, fuar katılımlarını organize etmek konusunda onlara her türlü destek ve kolaylığı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.