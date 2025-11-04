ASELSAN, 2025 yılı 3'üncü çeyrek bilançosunu açıkladı: İlk 9 ayda yüzde 12,3 büyüdü

Konuya ilişkin ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, "ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 başında uygulamaya başladığı aselsaneXt programının olumlu çıktılarını toplamaya 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de devam etti. ASELSAN’ın 2025 yılı ilk 9 aylık hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 12,3 büyüyerek 90,9 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde elde edilen hasılatta ÇELİKKUBBE, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Güvenlik, Deniz ve Askeri Haberleşme Sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu. Operasyonel verimlilik ve kurumsal dönüşüm stratejilerini faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN’ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 100 baz puan artarak yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. ASELSAN’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerden oluşturduğu FAVÖK tutarı ise bir önceki döneme kıyasla reel olarak yüzde 18 oranında artış ile 22,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Büyüme trendine yönelik başlıca göstergelerden olan Alınan İş/Satışlar oranını 2 yıl üst üste 2 seviyesinde tutmayı başaran ASELSAN, yakaladığı ivmeyi sürdürerek 2025 yılının ilk 9 ayında bu oranı 2,5 seviyesine taşıyarak sektör ortalamaları üzerindeki seyrini korudu. ASELSAN’ın bu dönemde hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik imzaladığı 1,65 milyar Avro tutarındaki sözleşme, 2025 yılında tek seferde alınan en büyük yeni iş olarak kaydedildi. Aynı dönemde şirketin Bilançosu yüzde 6 oranında büyüdü" denildi.

'AR-GE harcamaları ve seri üretime yönelik yatırımlar artmaya devam etti'

Yürüttüğü Ar-Ge Proje Sayısında Türkiye Lideri olan ASELSAN’ın ilgili dönemde Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında artarak 925 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, "Ar-Ge harcamalarıyla beraber ASELSAN’ın, seri üretim alt yapılarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği sabit yatırım harcamaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak 200 milyon ABD doları seviyesine ulaştı. Söz konusu Ar-Ge harcamaları ve seri üretime yönelik yatırımlar ASELSAN’ın teknoloji geliştirme ve üretim yetkinliklerini güçlendirecek, şirketin sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemlerde de ÇELİKKUBBE bileşenlerinin üretiminde yeni kapasite artışı sağlayacak yatırımların devreye alınmasıyla beraber ASELSAN’ın savunma sanayindeki küresel rolü daha da genişleyecektir. Finansal sürdürülebilirlik stratejisini etkin bir şekilde uygulayan Şirketin finansal borçları 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında azaldı. Finansal borçların Şirket aktifleri içerisindeki payı da yine aynı döneme göre yüzde 15,7’den yüzde 11,8’e geriledi. Şirketin ticari borçları da 2024 sonuna göre yüzde 13 oranında azaldı. Bu gelişmelerle beraber geçen yılın aynı dönemine göre net borçta yüzde 40 oranında gerileme yaşandı. Böylelikle, ASELSAN’ın 2024 yılı 9 ayında 1,27 olan Net Borç/FAVÖK oranı bu dönem kuvvetli bir gelişim göstererek 0,57 seviyesinde gerçekleşti. Şirket böylece, sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyonunu korudu. Ar-Ge ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği, finansal borcun azaldığı yılın 9 aylık döneminde nakit akışındaki iyileşme hızlandı. Cirosunu, bakiye siparişlerini, imzaladığı ihracat sözleşmelerini, operasyonel marjlarını, bilanço büyüklüğünü ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN, 2025 yılının ilk 9 ayını kuvvetli sonuçlarla geride bıraktı. Şirketin ihracat odaklı sipariş yapısındaki artış, etkin finans yönetimi, güçlü nakit akışı ve artan yatırım harcamaları ASELSAN’ın uzun vadeli sürdürülebilir büyümesini destekledi" ifadeleri kullanıldı.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol bilonçoyu değerlendirdi

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 9 aylık finansal sonuçları değerlendirdi. Akyol, "ASELSAN’ın gelişimi ve geleceği için uyguladığımız aselsaneXt programımızın çıktılarını, açıklanan her bilançoda daha somut bir şekilde görüyoruz. Son dönemde yakaladığımız güçlü büyüme ivmesini yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdük. Yılın ilk 9 ayında reel olarak yüzde 12,3 oranında büyümeyi başardık. Büyüme performansımızı sürdürürken yeni sözleşmelerdeki güçlü ivmemizi de koruduk. İmzaladığımız 5,7 milyar ABD doları tutarında yeni sözleşmeyle bakiye siparişlerimizi tarihimizin en yüksek seviyesi olan 17,9 milyar ABD dolarına taşıdık. Bu rakamlar, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Bilançomuza baktığımızda, ciro, karlılık, borçluluk, nakit akışı gibi finansal metriklerin tamamında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciddi iyileşmelerin olduğunu görüyoruz. Finansal performansımız, ASELSAN’ın ne kadar doğru yönetildiğini, sadece büyümekle kalmayıp sağlıklı ve nitelikli büyüdüğünü ve önünün ne kadar açık olduğunu ortaya koyuyor" dedi.