ASELSAN 2.46 milyar Euro'luk sipariş aldı

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’nin geliştirdiği sistemler üstü savunma sistemi Çelikkubbe’nin çeşitli safhaları için siparişler ve üretimler devam ediyor. ASELSAN, hava savunma sistemleri içinde 2 milyar 460 milyon Euro tutarında ürün siparişi aldığını duyurdu. Anlaşmanın ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalandığı kaydedildi. Sipariş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklandı.

Bu tutarın, ASELSAN’ın tek kalemde aldığı en büyük sipariş olduğu belirtildi. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 Euro olan sözleşmeler imzalandı” denildi. ASELSAN her biri milyar Euro seviyesinde son 1 hafta içinde üçüncü hava savunma sistemi duyurusunu yapmış oldu. ASELSAN, başta Siper ve Hisar alçak, orta ve yüksek hava savunma sistemleri olmak üzere, Korkut, Şahin, İhtar, Koral gibi, İHA’lardan yüksek irtifa füze ve uçan platformlara kadar geniş bir alanda ürün ailelerini geliştirdi ve üretiyor. Bunların radarları, komuta kontrolleri, mühimmatları dahil tüm sistemler de ASELSAN tarafından üretiliyor. Bazı füzelerde ise ROKETSAN ile işbirliği yapılıyor.

Ürün ailelerinin çeşitli bileşenleri de geliştiriliyor

Bu ürün ailelerinin kara, deniz, hava platformlarında kullanılan çeşitli modelleri de bulunuyor. Bunlar arasında, alçak ve orta irtifada hava savunması yapacak şekilde tasarlanan ürünler de bulunuyor. ASELSAN üzerinde İHA ve dronlara karşı savunma sisteminden, alçak irtifa bazı füze sistemleri ve uçan platformlara karşı kullanılabilen hibrit hava savunma sistemi GÜRZ sistemini daha önce tanıtmıştı.

ASELSAN 1 Ekim’de yüksek irtifa hava savunma için Savunma Sanayii Başkanlığı ile 1 milyar 8 milyon 500 bin Euro'luk sözleşmenin imzalandığını duyurmuştu. 2 Ekim’de ise 488.5 milyonluk son kullanıcısı yurt dışında olan bir siparişin duyurusunu yaptı. 5 Ekim’de duyurulan siparişle, ASELSAN son bir hafta içinde 4 milyar 29 milyon Euro tutarında sipariş açıklamış oldu.