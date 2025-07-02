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ASELSAN 71,9 milyon dolarlık dev anlaşmaya imza attı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 71,9 milyon dolarlık yeni nesil askeri haberleşme sistemi sözleşmesi imzaladı. Teslimatlar 2025-2028 arasında tamamlanacak.

Haber Merkezi
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ASELSAN 71,9 milyon dolarlık dev anlaşmaya imza attı
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Türkiye’nin savunma devi ASELSAN, 71,9 milyon dolarlık sözleşmeyle ağ tabanlı haberleşme sistemlerini güçlendiriyor.

KAP'a bildirildi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 71,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik 71.886.091 ABD Doları tutarında sözleşme imzalandı.

Teslimatlar 2025-2028 arasında tamamlanacak

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

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