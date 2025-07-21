Aselsan, 75 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yurt dışındaki müşterileriyle radar ve güdümlü mühimmat sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 75 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

Uluslararası müşteriler ile dev anlaşma

Şirket, söz konusu iş ilişkisinin cirosuna olumlu katkı sağlayacağını belirtirken, sözleşmelerin 21 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi. Anlaşmalara ilişkin müşteri ismi ise "uluslararası müşteri" olarak tanımlandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

“ASELSAN, uluslararası müşterileri ile radar ve güdümlü mühimmat sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 75 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.”