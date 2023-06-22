ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol oldu

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye’nin en büyük savunma sanayii ve elektronik şirketleri arasında bulunan ASELSAN’da genel müdürlüğe Ahmet Akyol atandı. ASELSAN önceki Genel Müdürü Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığına atanmıştı. Ahmet Akyol, genel müdürlük görevinden önce 2022 Haziran ayında atandığı Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığını yürütüyordu.

Ahmet Akyol, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun olan Akyol, Stanford Üniversitesi’nde İnovasyon Liderlik eğitimi, Cranfield Üniversitesi’nde elektro-optik ve haberleşme konularında eğitimlere katıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akyol, tez çalışmalarına devam ediyor.

Ahmet Akyol, 2007-2022 yılları arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, HAVELSAN, Quantum3D’de mühendis, müdür, müşavir, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı ardından, Elektronik Harp ve Radar Sistemleri (EHRS) Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki görevlerinin ardından 2022 yılı haziran ayında ASELSAN’da görevlendirilmişti. Akyol, TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye’yi temsilen NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli kurul üyeliğini sürdürüyor.