ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile toplam 845 milyon dolar tutarında yeni sözleşmeler imzaladığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, söz konusu sözleşmeler Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri ile Uydu ve Uzay Sistemlerinin tedarikini kapsıyor.

Açıklamada, imzalanan sözleşmelerin toplam bedelinin 845 milyon ABD doları olduğu belirtilirken, teslimatların 2026 yılından itibaren gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yeni sözleşmelerle birlikte ASELSAN'ın savunma, haberleşme, uydu ve uzay teknolojileri alanlarındaki faaliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor.