ASELSAN ile SSB arasında üç sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı toplam bedeli 316,6 milyar dolar ve 1,21 milyar TL olan üç sözleşme imzaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Güdüm Kitleri tedariki kapsamında imzalanan sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecek.