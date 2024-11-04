  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ASELSAN ile SSB arasında üç sözleşme imzalandı
Takip Et

ASELSAN ile SSB arasında üç sözleşme imzalandı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile toplam bedeli 316,6 milyon dolar ve 1,21 milyar TL olan üç yeni sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASELSAN ile SSB arasında üç sözleşme imzalandı
Takip Et

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı toplam bedeli 316,6 milyar dolar ve 1,21 milyar TL olan üç sözleşme imzaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Güdüm Kitleri tedariki kapsamında imzalanan sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi
YEKA GES-2024 yarışma başvurularıyla ilgili detaylar belli olduYEKA GES-2024 yarışma başvurularıyla ilgili detaylar belli olduEkonomi

 

Ekonomi
OYAK İnşaat'a, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde üç ödül verildi
OYAK İnşaat'a, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde üç ödül verildi
2025 memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda 4 aylık fark belli oldu
2025 memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda 4 aylık fark belli oldu
2025'te vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte kalem kalem yeni fiyatlar...
2025'te vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte kalem kalem yeni fiyatlar...
Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı
Enflasyon verileri açıklandı
TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı: Kasım ayı kira zamları belli oldu
TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı: Kasım ayı kira zamları belli oldu
YEKA GES-2024 yarışma başvurularıyla ilgili detaylar belli oldu
YEKA GES-2024 yarışma başvurularıyla ilgili detaylar belli oldu