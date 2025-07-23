  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ASELSAN, SSB ile 169,72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Takip Et

ASELSAN, SSB ile 169,72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 169.7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASELSAN, SSB ile 169,72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Takip Et

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yeni sözleşmeler imzaladı.

Buna göre söz konusu sözleşmeler; Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Sözleşmelerin toplam tutarı ise 169,72 milyon dolar olarak açıklandı.

Sözleşmeler kapsamındaki teslimatların ise 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

ASELSAN yeni anlaşmaları KAP’a bildirdi.

ASELSAN, Doğu Avrupa ve Güney Afrika’daki daki varlığını güçlendiriyorASELSAN, Doğu Avrupa ve Güney Afrika’daki daki varlığını güçlendiriyorŞirket Haberleri
ROKETSAN, 6 yeni stratejik silahını ilk kez tanıttıROKETSAN, 6 yeni stratejik silahını ilk kez tanıttıSavunma Sanayi
BMC yeni askeri araçlarıyla IDEF 2025'e damga vurduBMC yeni askeri araçlarıyla IDEF 2025'e damga vurduSavunma Sanayi
SYS Grup, gücünü IDEF 2025’te gösteriyorSYS Grup, gücünü IDEF 2025’te gösteriyorŞirket Haberleri

 

Ekonomi
2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek! Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek! Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
HAVELSAN KAVAN, kurum ve kuruluşlarda daha fazla yaygınlaşacak
HAVELSAN KAVAN, kurum ve kuruluşlarda daha fazla yaygınlaşacak
Galatasaray borçtan kurtuldu, hisseler yükseldi! Gözler Osimhen transferinde
Galatasaray borçtan kurtuldu, hisseler yükseldi! Gözler şimdi Osimhen transferinde
SOCAR, Türkiye'deki liman birimi SOCAR Terminal'i satmayı planlıyor
SOCAR, Türkiye'deki liman birimi SOCAR Terminal'i satmayı planlıyor
Memur enflasyona karşı koruma istiyor! Telafi zammı ve refah payı talebi geldi
Memur enflasyona karşı koruma istiyor! Telafi zammı ve refah payı talebi geldi
Malezya, 18 yaş ve üzerindekilere nakit yardımı yapacak
Malezya, 18 yaş ve üzerindekilere nakit yardımı yapacak