ASELSAN, SSB ile 169,72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yeni sözleşmeler imzaladı.

Buna göre söz konusu sözleşmeler; Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Sözleşmelerin toplam tutarı ise 169,72 milyon dolar olarak açıklandı.

Sözleşmeler kapsamındaki teslimatların ise 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

ASELSAN yeni anlaşmaları KAP’a bildirdi.