ASELSAN, SSB ile 169,72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 169.7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yeni sözleşmeler imzaladı.
Buna göre söz konusu sözleşmeler; Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Sözleşmelerin toplam tutarı ise 169,72 milyon dolar olarak açıklandı.
Sözleşmeler kapsamındaki teslimatların ise 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.
ASELSAN yeni anlaşmaları KAP’a bildirdi.