ASELSAN'dan 123,5 milyon dolarlık imza

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.