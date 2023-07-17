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ASELSAN'dan 123,5 milyon dolarlık imza

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.