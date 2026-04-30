ASELSAN'dan 125 milyon dolarlık ihracat anlaşması

ASELSAN uluslararası pazardaki faaliyetleri kapsamında yeni ihracat anlaşmalarına imza attı.

Şirketten yapılan acıkmaya göre, ASELSAN ile uluslararası müşterileri arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında; hava savunma, radar, elektronik harp, elektro-optik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin dış satımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihracat sözleşmelerinin toplam bedeli 125 milyon 100 bin dolar olarak kaydedildi.