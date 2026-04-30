ASELSAN'dan 125 milyon dolarlık ihracat anlaşması
ASELSAN, uluslararası müşterileri ile hava savunma, radar, elektronik harp, elektro-optik, aviyonuk ve haberleşme sistemlerinin ihracatı konusunda 125,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
ASELSAN uluslararası pazardaki faaliyetleri kapsamında yeni ihracat anlaşmalarına imza attı.
Şirketten yapılan acıkmaya göre, ASELSAN ile uluslararası müşterileri arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında; hava savunma, radar, elektronik harp, elektro-optik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin dış satımı gerçekleştirilecek.
Söz konusu ihracat sözleşmelerinin toplam bedeli 125 milyon 100 bin dolar olarak kaydedildi.