ASELSAN'dan 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi

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ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında 125 milyon dolarlık silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsayan satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon dolar olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.